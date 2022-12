Hasil Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Yudo Margono Bakal Dibawa ke Paripurna DPR Pekan Depan

ERA.id - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, pihaknya telah menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ke pimpinan DPR RI.



"Langsung diserahkan hari ini," kata Dave di kediaman Laksamana Yudo Margono, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022).



Menurut Dave, hasil fit and proper test tersebut akan segera dibahas di tingkat rapat pimpinan DPR RI dan rapat badan masyawarah untuk diteruskan ke rapat paripurna DPR RI.



Rencananya, DPR RI akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan hasil fit and proper test tersebut pada Selasa (6/12) pekan depan.



"Mungkin paripurna Selasa depan," kata Dave.



Sesuai mekanisme yang berlaku, setelah rapat paripurna, pimpinan DPR RI akan mengirimkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melantik calon panglima TNI.



"Dari pimpinan DPR langsung dikirim ke Istana untuk langsung dijadwalkan pelantikan. Kapan pelantikannya, tergantung presiden," kata Dave.



Untuk diketahui, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengikuti fit and proper test calon panglima TNI yang digelar oleh Komisi I DPR RI pada Jumat (2/12) siang.



Fit and proper test berlangsung selama tiga jam dan memutuskan menerima Yudo sebagai calon panglima TNI.



"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Muetya Hafid saat membacakan kesimpulan rapat.