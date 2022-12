Contact Center PLN 123 Borong 5 Penghargaan Gold di Global Contact Center World 2022

ERA.id - PT PLN (Persero) meraih penghargaan untuk layanan Contact Center (CC) PLN 123 dalam ajang kompetisi 'Global Contact Center World 2022'. Tak tanggung-tanggung, PLN membawa pulang 5 penghargaan tertinggi yakni Gold pada ajang internasional tersebut.



Dalam gelaran bergengsi yang diikuti oleh 187 perusahaan dari 16 Negara di Amerika, Eropa, Timur Tengah dan Afrika, PLN berhasil meraih Gold untuk kategori Best in Customer Service, Best Social Media, Best Contact Center, Best Community Spirit, dan Best Sales Campaign.



Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bersyukur layanan pelanggan PLN mendapatkan penghargaan lima kategori tertinggi sekaligus. Apalagi, Global Contact Center World Award (GCCWA) ini merupakan ajang tahunan kompetisi Contact Center berskala internasional yang diikuti oleh perusahaan terbaik dari seluruh dunia.



"Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, CC PLN 123, meraih 5 Gold dari 5 kategori yang diajukan dalam ajang kompetisi Global Contact Center World Award 2022," kata Darmawan.



Darmawan mengatakan, tahun 2022 merupakan kali ke-2 PLN mengikuti ajang Internasional tersebut. Dan, penghargaan yang diterima PLN pada tahun ke-2 ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang meraih 3 Gold.



Menurutnya, pengakuan internasional tersebut menjadi bukti kualitas layanan yang diberikan PLN untuk masyarakat yang diharapkan bisa menjadi cambuk bagi PLN untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan.



"Penghargaan ini merupakan penyemangat bagi kami untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan," lanjutnya.



Darmawan menambahkan, penghargaan tersebut juga menjadi bukti transformasi PLN di mana customer focused merupakan aspirasi yang menjadikan PLN sebagai pilihan nomor satu pelanggan dalam solusi energi.



“Kami optimistis, manajemen pelanggan PLN akan semakin baik di era digital ini. Seluruh insan PLN siap mendukung kebutuhan pelanggan melalui contact center yang kian terintegrasi,” pungkas Darmawan. (ADV)