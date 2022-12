Andalkan Pemain Muda, Tim Jakarta Elektrik PLN Siap Ikuti PLN Mobile Proliga 2023

ERA.id - Tim Voli Putri Jakarta Elektrik PLN siap berlaga dalam liga voli nasional PLN Mobile Proliga 2023. Berbekal pemain-pemain muda, tim andalan PT PLN (Persero) ini optimistis bisa merangsek hingga final four bahkan menjadi juara dalam kompetisi tahun ini.



PT PLN (Persero) terus memberikan dukungan penuh bagi tim bola voli Jakarta Elektrik PLN yang akan berlaga mulai 7 Januari mendatang.



Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto saat me-launching susunan tim untuk tahun 2023 berharap, Jakarta Elektrik PLN terus mengukir prestasi pada kejuaraan Proliga 2023. Meskipun diisi pemain-pemain muda, dia berharap tidak menyurutkan semangat Jakarta Elektrik PLN dalam kejuaraan berkancah nasional tersebut.



"Target tim muda Jakarta Elektrik PLN pada Proliga 2023, selain mendapatkan pengalaman bertanding di level tertinggi kompetisi nasional, juga kami menyasar prestasi masuk ke dalam final four," kata Wiluyo.



Apalagi Tim Jakarta Elektrik PLN memiliki track record yang patut diacungi jempol. Hingga saat ini hanya tim putri Jakarta Elektrik PLN yang mampu membawa pulang piala tetap Proliga berkat berhasil hat-trick juara Proliga tiga kali berturut-turut.



"Dalam sejarah Proliga Tim putri Jakarta Elektrik PLN sangat disegani karena telah juara Proliga sebanyak enam kali dan tiga kali juara berturut-turut atau ulangan hat-trick, ini menjadi rekor juara terbanyak sampai saat ini," ungkapnya.



Wiluyo memaparkan, PLN terus berkomitmen untuk mendukung dan memajukan olahraga voli di Indonesia, hal ini juga sejalan dengan amanat dari Kementerian BUMN yang menunjuk PLN sebagai “Bapak Asuh” Bola Voli Nasional. Karena itu, dengan keikutsertaan Tim Jakarta Elektrik PLN ini diharapkan pembinaan atlet bola voli muda dapat terus eksis dan berkelanjutan.



"Sehingga melahirkan atlet-atlet berprestasi yang tidak hanya mengharumkan nama PLN, namun dapat juga mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan – kejuaraan internasional," katanya.



Ketua Jakarta Elektrik PLN, M. Munief Budiman melanjutkan, untuk PLN Mobile Proliga 2023 ini, Jakarta Elektrik PLN merekrut pelatih asing asal Azerbaijan, Riya Rajabov. Kehadiran Riya Rajabov ini diharapkan dapat meracik tim Muda untuk menoreh prestasi di PLN Mobile Proliga 2023.



Sementara dalam merekrut pemain, Jakarta Elektrik PLN juga bekerja sama dengan beberapa klub voli amatir dalam menyeleksi talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah.



Sejak bulan November lalu, Jakarta Elektrik PLN sudah mengumpulkan 14 pemain hasil seleksi dan melakukan pemusatan latihan di GOR Jakarta Elektrik PLN Cigereleng, Bandung, Jawa Barat. Selain terdiri dari 14 pemain lokal, karena wajib mengikutsertakan pemain asing, Jakarta Elektrik PLN tahun ini merekrut 2 pemain asing Katerina Zidkova asal Azerbaijan dan Vielka Peralta asal Republika Dominika.



"Harapannya dengan berbekal pemain muda ketika menghadapi jadwal pertandingan yang padat, Jakarta Elektrik PLN dapat mengungguli kemampuan fisik dan stamina lawan," kata Munief.



Pelatih tim bola voli putri Jakarta Elektrik PLN, Riya Rajabov optimistis dengan komposisi pemain muda Jakarta Elektrik PLN saat ini. Riya Rajabov menyebut para pemain muda tim Jakarta Elektrik PLN memiliki potensi luar biasa.



"Target kami masuk final four dan selanjutnya kami menargetkan akan menjadi juara satu. Saya sangat percaya dengan tim saya sebagaimana mereka percaya kepada saya," ujarnya.



Tim ini dijadwalkan menghadapi Jakarta BIN O2C pada kick-off liga pada 7 Januari 2023 mendatang.