Hari Ini Harga Dexlite dan Pertamax Turun

ERA.id - PT Pertamina hari ini akan menurunkan harga BBM nonsubsidi pada pukul 14.00 WIB nanti.



Dikutip dari Instagram resmi Menteri BUMN Erick Thohir, harga Pertamax atau RON 92 akan turun dari sebelumnya Rp13.900 menjadi Rp12.800.



Kemudian, Pertamax Turbo atau RON 98 turun dari Rp 15.200 per liter menjadi Rp 14.180 per liter, atau turun Rp1.020.



Dexlite CN 51, harganya menjadi Rp16.150 per liter atau turun dari sebelumnya Rp18.300 per liter.



Sedangkan Pertamina Dex (CN 53) turun menjadi Rp16.750 per-liter dari sebelumnya Rp18.800 per-liter.



Erick Thohir mengatakan penurunan harga BBM nonsubsidi mengikuti harga pasar di dunia.



"Kami berkomitmen tetap memberikan subsidi bagi masyarakat untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite (harga tetap di Rp10.000/liter, dari harga keekonomian Rp11.050/liter) dan jenis BBM tertentu (JBT) Solar subsidi (harga tetap di Rp6.800/liter, dari harga keekonomian Rp13.300/liter," jelas Erick Thohir pada Selasa (3/1/2023).