Tak Digunakan Lagi, AS Resmi Matikan Jaringan 3G

ERA.id - Amerika Serikat (AS) resmi mengucapkan selamat tinggal untuk jaringan 3G mulai tahun ini, menyusul penyedia telekomunikasi Verizon yang telah mematikan layanan seluler tersebut per 31 Desember 2022.



Dikutip dari Antara, menurut laporan Komisi Komunikasi Federal AS (FCC), Selasa (3/1/2022), penyedia telekomunikasi lainnya yakni AT&T telah mematikan layanan 3G pada bulan Februari tahun 2022, dan T-Mobile mulai mematikan jaringan tersebut pada bulan Maret 2022.



FCC mengatakan, layanan jaringan 3G dimatikan secara bertahap karena sejalan dengan operator seluler yang berupaya memutakhirkan jaringan mereka untuk menggunakan teknologi terbaru.



"Penutupan layanan lama, seperti 3G, untuk membebaskan spektrum dan infrastruktur guna mendukung layanan baru, seperti 5G," kata FCC.



Transisi serupa telah terjadi sebelumnya. Misalnya, beberapa operator seluler mematikan jaringan 2G mereka ketika mereka meningkatkan jaringan mereka untuk mendukung layanan 4G.



"Operator seluler memiliki fleksibilitas untuk memilih jenis teknologi dan layanan yang mereka terapkan, termasuk ketika mereka menonaktifkan layanan lama demi layanan yang lebih baru untuk memenuhi permintaan konsumen," imbuh komisi tersebut.



Berdasarkan laporan dari The Verge, Verizon juga telah mengirimi para pelanggannya yang sebelumnya masih menggunakan perangkat lama, dengan gawai seluler baru yang berkemampuan LTE. Pengiriman tersebut juga disertai dengan surat yang menjelaskan tentang perubahan jaringan yang terjadi.



Verizon pun dilaporkan telah memberi tahu pelanggan dengan ponsel 3G bahwa "saluran mereka akan ditangguhkan mulai sehari sebelum siklus penagihan Desember mereka dimulai".



Setelah tenggat waktu tersebut, mereka hanya dapat menggunakan ponsel 3G untuk menelepon 911 dan layanan pelanggan Verizon.



Di sisi lain, 3G masih ada di beberapa negara.



Menurut Fierce Wireless, operator telekomunikasi Orange berencana menghentikan jaringan 2G dan 3G di Eropa pada tahun 2030.



Di Prancis, 2G akan dinonaktifkan terlebih dahulu pada akhir tahun 2025, diikuti dengan penghentian 3G pada akhir tahun 2028.



Sementara di Indonesia, 3G juga masih tersedia di sejumlah wilayah.



Ponsel 3G pertama mulai muncul pada awal tahun 2000-an, tetapi di AS, jaringan tersebut benar-benar muncul beriringan dengan kehadiran ponsel pintar (smartphone).



Di India di mana layanan 5G telah diluncurkan, 4G sekarang merupakan hampir 99 persen dari total lalu lintas data yang dikonsumsi di seluruh negeri.



Adapun menurut laporan "Mobile Broadband India Traffic Index" dari Nokia, peluncuran smartphone 4G murah dapat memberikan ruang yang diperlukan untuk pertumbuhan pengguna untuk beralih dari 2G/3G ke 4G.