466 Ribu Orang Gunakan Kereta Api Selama Libur Long Weekend Imlek 2023

ERA.id - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melayani sebanyak 466.241 pelanggan atau rata-rata 116.560 pelanggan Kereta Api Jarak Jauh selama libur panjang Tahun Baru Imlek 2574 dari Jumat (20/1) hingga Senin (23/1).

Jumlah pelanggan tersebut mengalami peningkatan 16% dibandingkan dengan pekan sebelumnya yakni Jumat (13/1) sampai Senin (16/1) dimana terdapat 400.309 pelanggan KA Jarak Jauh.

Untuk mengakomodasi meningkatnya volume pelanggan tersebut, total perjalanan KA Jarak Jauh yang dioperasikan adalah sebanyak 919 perjalanan KA atau rata-rata 230 perjalanan KA per hari, naik dibanding pekan sebelumnya yaitu rata-rata 227 perjalanan KA per hari.

Puncak volume pelanggan pada periode long weekend Tahun Baru Imlek terjadi pada Senin (23/1) dimana terdapat 130.603 pelanggan. Adapun kereta api yang menjadi favorit masyarakat pada long weekend Tahun Baru Imlek di antaranya KA Argo Bromo Anggrek (Gambir - Surabaya Pasarturi pp), Argo Wilis (Bandung - Surabaya Gubeng pp), Argo Parahyangan (Gambir - Bandung pp), Argo Cheribon (Gambir - Tegal pp), Taksaka (Gambir - Yogyakarta pp), Airlangga (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi pp), Serayu (Pasar Senen - Purwokerto pp), Putri Deli (Medan - Tanjungbalai), dan lainnya.

“Kenaikan jumlah pelanggan pada libur long weekend Tahun Baru Imlek ini kami sertai dengan pelayanan yang baik. Untuk menyemarakkan long weekend Tahun Baru Imlek, KAI menggelar hiburan Barongsai dan membagikan suvenir serta kue Imlek di berbagai stasiun,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus, Selasa (24/1/2023).

Antusiasme masyarakat untuk menggunakan kereta api selama libur panjang akhir pekan ini juga dipengaruhi oleh promo yang KAI sediakan yaitu promo New Year Deals yang berlaku untuk keberangkatan 21 Januari sampai dengan 7 Februari 2023. Hingga 24 Januari 2023, tiket promo New Year Deals yang terjual yaitu sebanyak 31.297 tiket atau melebihi 44,52% dari tiket yang disediakan sebanyak 21.656. KAI menambah kuota promo New Year Deals karena minat masyarakat sangat tinggi.

“Terima kasih kami sampaikan kepada para pelanggan KAI atas pilihannya menggunakan transportasi kereta api selama libur long weekend Tahun Baru Imlek.” tutup Joni.