Muncul Nama Khofifah untuk Dampingi Anies di Pilpres 2024, NasDem Akui Godok Banyak Nama: Bagian dari 'Element of Surprise'

ERA.id - Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai NasDem yang juga tim kecil Koalisi Perubahan, Willy Aditya mengatakan saat ini ada beberapa nama yang dibahas untuk mendampingi Anies.

"Ya kalau masalah nama, kita belum bisa umumkan sekarang, nanti. Banyak nama yang sedang kita godok," katanya kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Willy masih merahasiakan siapa-siapa saja nama potensial yang dilirik sebagai cawapres. Para tokoh itu juga diklaim belum pernah bertemu langsung dengan Anies untuk membicarakan prihal pencalonan di Pilpres 2024.

"Belum, masih pembahasan di tim saja," ucapnya.

Dia bilang, hal ini merupakan bagian dari kejutan. Koalisi Perubahan akan menyampaikan siapa pendamping Anies di Pilpres 2024 pada waktu yang tepat.

"Nanti kita akan informasikan ke teman-teman, ini kan bagian dari element of surprise juga," kata Willy.

Meski begitu, Koalisi Perubahan memastikan yang terpilih sebagai cawapres nantinya adalah tokoh yang terbaik dari sisi kaulitatif maupun kuantitatif.

"Patokan kita untuk memberikan persembahan kepada rakyat Indonesia, sekaligus best of the best, baik variable kuantitatif maupun kualitatif itu mencukupi," kata Willy.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merupakan salah satu tokoh potensial menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, Khofifah mampu menambah suara untuk memenangkan Anies. Sebab, selain menjabat sebagai kepala daerah, dia juga berlatar belakang dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

"Potensi beliau dengan posisi beliau sebagai gubernur Jawa Timur dan juga pimpinan muslimat NU tentu juga itu potensi yang memenuhi kriteria PKS untuk mungkin menghadirkan pemenangan bagi Pak Anies," kaya Hidayat kepada wartawan, Senin (27/2).

Selain itu, Khofifah juga dinilai seagai sosok pemimpin yang yang memiliki visi yang baik dan mampu menghadirkan rekonsiliasi terhadap bangsa.

"Jadi potensi (menjadi cawapres Anies) itu memang ada," kata Hidayat.