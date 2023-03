Di DPR, Menkumham Yasonna Beberkan Beberapa Lapas Over Kapasitas yang Cukup Parah

ERA.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan terdapat 10 lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II yang over kapasitas.

Menurutnya, saat ini yang kondisinya paling parah yaitu Lapas Kelas II Bagan Siapi Api yang mengalami over kapasitas hingga 845 persen.

"Over populasi atau over kapasitas masih tetap mendominasi beberapa lapas kita. Yang paling fatal itu, yang paling berat Lapas Kelas II Bagan Siapi Api, over populasi 845 persen, itu berarti tempat satu orang dihuni delapan hingga empat orang," kata Yasonna dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Dalam slide yang ditampilkan Yasonna, disebutkan bahwa Lapas Kelas II Bagan Siapi Api hanya berkapasitas 98 orang, namun dihuni oleh 927 orang.

Meski begitu, dia memastikan kapasitas Lapas Bagan Siapi Api akan diperbanyak hingga mampu menampung 927 orang.

"Jadi memang sangat mengerikan. Tapi dalam waktu dekat Lapas Kelas II Bagan Siapi Api akan selesai menampung 927 orang, jadi ini akan baik sekali," katanya.

Selain Lapas Kelas II Bagan Siapi Api, terdapat sembilan lapas lainnya yang mengalami over kapasitas.

Berikut daftarnya:

Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api:

Jumlah penghuni 927 orang

Kapasitas 98 orang

Over populasi 845 persen

Rutan Kelas II B Jeneponto:

Jumlah penghuni 375 orang

Kapasitas 44 orang

Over populasi 752 persen

Lapas Kelas II A Labuhan Ruku:

Jumlah penghuni 2030 orang

Kapasitas 300 orang

Over populasi 576 persen

Lapas Kelas II A Jambi:

Jumlah penghuni 1407 orang

Kapasitas 218 orang

Over populasi 545 persen

Lapas Kelas II B Teluk Kuantan

Jumlah penghuni 339 orang

Kapasitas 53 orang

Over populasi 539 persen

Lapas Kelas II B IDI

Jumlah penghuni: 389 orang

Kapasitas: 63 orang

Over populasi: 517

Lapas Kelas II B Pancur Batu

Jumlah penghuni: 827 orang

Kapasitas: 145 orang

Over populasi: 501

Lapas Kelas II B Banjarmasin

Jumlah penghuni: 2166 orang

Kapasitas: 366 orang

Over populasi: 491

Lapas Kelas II B Balikpapan

Jumlah penghuni: 1081 orang

Kapasitas: 186 orang

Over populasi: 481

Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli

Jumlah penghuni: 1629 orang

Kapasitas: 310 orang

Over populasi: 425