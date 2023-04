Presiden Klaim Semua Harga Pangan Jelang Lebaran Menurun, Kecuali Bawang Bombai

ERA.id - Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah harga pangan mengalami penurunan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kecuali komoditas bawang bombai yang mengalami kenaikan harga.

"Yang paling penting harga bahan-bahan pokok tidak ada yang naik. Banyak yang turun. Yang naik hanya satu bawang bombai. Yang lain enggak," kata Presiden Jokowi usai meninjau harga pangan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023) dikutip dari Antara.

Presiden menjelaskan harga untuk komoditas telur ayam, daging ayam, bawang merah, hingga cabai rawit masih terkendali. Bahkan, harga cabai rawit yang biasanya mencapai Rp90 ribu sampai Rp100 ribu per kg jelang Lebaran, saat ini masih berkisar Rp35 ribu sampai Rp40 ribu per kg.

"Saya kira semuanya baik, artinya pasokannya lancar, sehingga harganya jadi turun. Bawang bombai aja yang naik," kata Presiden.

Harga bawang bombai mengalami kenaikan sejak dua pekan terakhir. Pada pekan lalu, harganya mencapai Rp40 ribu per kg, dari sebelumnya Rp25 ribu per kg.

"Kalau bawang merah, bawang putih, semua turun, cabai rawit dan merah juga turun. Yang lagi naik bawang bombai, pasokannya memang agak susah," kata Taslimatun, salah satu pedagang di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan di Pasar Johar Baru pada Rabu (5/3), sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, seperti daging ayam yang turun dari Rp38 ribu per kg menjadi Rp33 ribu per kg.

Kemudian, telur ayam turun dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp29rb per kg, cabai rawit turun dari Rp90 ribu per kg menjadi Rp60 ribu sampai Rp65 ribu per kg, bawang merah turun dari Rp60 ribu menjadi Rp40 ribu per kg dan bawang putih dari Rp44 ribu menjadi Rp40 ribu per kg.

Sementara itu, harga daging sapi tetap stabil di kisaran Rp140 ribu sampai Rp160 ribu per kg.