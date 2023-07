Tawa Anies Saat Disinggung Susi Masuk Radar Bacawapres

ERA.id - Nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencuat masuk radar bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Bakal Calon Presiden (Bacapres) darri Koalisi Perubahan Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Diketahui, Anies sempat bertemu Susi di Pangandaran pada Senin (24/7). Keduanya sempat berbincang santai hingga melakukan kegiatan bersama.

Menanggapi hal tersebut, Anies hanya tertawa. Dia mengatakan, selama ini komunikasinya dengan Susi masih baik-baik saja.

"Komunikasi baik lah, dengan semua juga baik," kata Anies saat ditemui di Post Block, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).

Alih-alih menjawab soal peluang memilih Susi sebagai bacawapres, Anies justru menceritakan kedekatannya dengan Susi saat keduanya masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja.

Diketahui, di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Anies sempat ditunjuk sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud).

"Saya dekat sama bu Susi sudah panjang, bukan kemarin saja," kata Anies.

Dia lantas menceritakan bagaimana dirinya pernah mendorong Susi untuk mengikuti program kejar paket C untuk memperoleh ijazah pendidikan SMA.

Saat itu, Susi menolak permintaan Anies. Menurutnya, tanpa ijazah sekolah menengah pun dia bisa sukses bahkan terpilih sebagai menteri. Diketahui, Susi tak pernah lulus mengenyam pendidikan di bangku SMP.

"Selesai sidang kabinet, saya jalan sama bu Susi, terusa saya bilang, 'Bu, bu Susi kan enggak punya ijazah SMA, bu Susi ikut dong kejar paket C'. 'Wah buat apa? Enggak butuh ijazah, wong aku bisa begini enggak pakai ijazah kok'," kata Anies mengulang percakapannya dengan Susi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu lalu mengemukakan alasannya meminta Susi ikut program paket C. Menurutnya, hal itu bukan untuk Susi, melainkan sebagai motivasi kepada masyarakat yang tak memiliki kesempatan mengantongi ijazah SMA maupun SMP.

"Kita ingin mereka itu ikut program paket c biar punya ijazah. Nah kalo bu susi mau ikut itu, Bu Susi jadi role model supaya mereka nantinya ada contoh," kata Anies.

Mendengar alasan itu, Susi langsung menyetujui ide Anies dan berhasil memperoleh ijazah SMA lewat program Paket C.

Anies mengatakan, sikap Susi yang seperti itulah yang membuatnya tertarik. Sebab, terbukti idenya berhasil memotivasi sejumlah masyarakat untuk memperoleh ijazah sekolah melalui program kejar paket. Sehingga membantu memudahkan mereka dalam mencari kerja.

"Di situ yang saya suka sama bu Susi, dia mau mengerjakan bukan karena untuk dirinya," ucapnya.

"Jadi itu pengalaman saya sama bu Susi, dan akhirnya bu Susi ambil Paket C, dan lulus, dan ini jadi contoh. Saya pernah merasakn dua kali ada orang yang bekerja di sekitar rumah saya, yang kemudian dia ikut program Paket C dan ketika ditanya gimana, 'ya seperti bu susi pak'. Its truly an inspiration," pungkasnya.