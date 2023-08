Menkes Usul ke Jokowi Tiru China Tangani Masalah Polusi Udara, Caranya Sama Dalam Tangani Covid-19

ERA.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar meniru pemerintah China untuk menangani masalah polusi udara. Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas).

"Bapak presiden minta masukan, gimana sih caranya menanganinya (polusi udara). Nah, Kemenkes menanganinya cari contoh paling bagus, yang paling bagus di dunia itu China," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Dia mengatakan, China merupakan satu-satunya negara di dunia yang telah menerapkan aturan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai standar batas aman partikulet meter (PM) 2,5.

Selain itu, China terbukti mampu menangani masalah polusi udara dalam kurun waktu 6-7 tahun. Padahal negara lain butuh waktu hingga 20-25 tahun.

"China gara-gara dia ngejar Beijing Olympic waktu itu. Dia enggak ingin di-bully sama dunia internasional, dia turunin dan itu tujuh tahun turun, itu the best in the world," kata Budi.

Dia menjelaskan, China menerapkan cara yang sama dalam penanganan Covid-19 untuk menurunkan angka polusi udara, yaitu survailans dan testing dimaksimalkan.

Misalnya, pemerintah China memasang 1.000 alat monitor di seluruh kota. Menurutnya, alat yang dibeli berkualitas sedang sehingga tak mengeluarkan biaya besar saat membelinya.

"Jadi enggak usah yang harus mahal-mahal tapi yang penting jangkauannya ada di seluruh kota dipasang seribu untuk memantau," kata Budi.

Apabila terpantau ada kenaikan polusi udara, pemerintah China langsung mengirimkan kendaraan mobile reference monitor ke lokasi tersebut untuk mencari sumber penyebab polusi udara.

Selain itu, pemerintah China juga menggunakan lima strategi dalam mengatasi masalah polusi udara. Antara lain, pengendalian emisi industri, pengendalian emisi kendaraan bermotor, pengendalian debu, pemantauan kualitas udara, dan penurunan risiko serta dampak kesehatan.

Menurut Budi, kelima srategi yang diterapkan pemerintah China untuk mengendalikan polusi udara bisa ditiru pemerintah Indonesia. Namun penerapannya perlu kerja sama antara Kemenkes dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Jadi saya sampaikan waktu ratas bahwa kita, kesehatan itu pegangannya di hilir, kita pegangannya di ujung bawah," ucapnya.