Berpiano Berjam-jam dengan Mata Tertutup, Jeffri Setiawan Pecahkan Rekor Dunia, Keren!

ERA.id - Talenta muda Indonesia kembali berprestasi di mancanegara. Adalah Jeffri Setiawan yang mampu memainkan piano dengan mata tertutup nonstop terlama di dunia saat beradu kemampuan di Master Piano Institute, Sydney, Australia tanggal 30 Agustus 2023.

Pemuda kelahiran 2 Maret 2006 itu berhasil memecahkan rekor America Book of Records (ABR) Icon Awards Top Talent of the Year 2023.

Kabar gembira dari pianis muda berbakat asal Kendal tersebut mendapatkan apresiasi dari Konsul Jenderal RI Sydney, Vedi Kurnia Buana yang menurutnya sangat membanggakan dan merupakan promosi bagi Indonesia di Australia.

“Kami sangat bangga ya atas prestasi membanggakan dari talenta muda Indonesia yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ini sungguh luar biasa, juga berkat prestasi tersebut menjadi jembatan promosi bagi Indonesia di Australia,” kata Vedi.

Prestasi tersebut sekaligus mengundang keharuan dari segenap Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma.

“Saya sangat bangga ya, karena Jefri ini merupakan mahasiswa FK UG, berhasil memecahkan rekor karena keberhasilan ini tak hanya memecahkan rekor dunia untuk Indonesia, juga mencatat sejarah baru di dunia internasional,” ujar Rektor Universitas Gunadarma Prof. Dr. ES Margianti, SE., MM.

Tentu bukanlah usaha yang mudah bagi Jefri agar bisa mencatatkan sejumlah rekor dunia, oleh karena Jefri melakukan latihan rutin selama 8-10 jam setiap harinya dengan mata terpejam.

“Sebetulnya tantangan terberat saya dalam memecahkan rekor ini adalah kesiapan fisik yang prima dan harus hafal dengan urutan 170 lagu dengan menutup mata. Selama latihan saya hanya memejamkan mata, tanpa menutup mata saya dengan kain," kata pemuda yang mengawali prestasi dunianya sejak 2018 lalu.

Daftar prestasi Jefri di tingkat dunia

Sejumlah prestasi tingkat dunia berhasil dikoleksi Jefri. Ia merupakan pemegang 6 rekor dunia yaitu menghafal 170 lagu berdasarkan urutan tidak boleh terbalik dengan menggunakan piano dan mata tertutup enam jam nonstop.

Belum lagi pada Maret 2021 Jefri berhasil memainkan 150 lagu dengan piano selama sekitar 3 jam 45 menit dengan mata tertutup dan dicatat dalam dua buku rekor dunia sekaligus, yakni America Book of Records dan European Records Book.

Pemuda berusia 17 tahun ini juga sukses menorehkan namanya pada rekor dunia bergengsi Royal Success International Book of Records (RSBIR) untuk kategori Memorizing Songs While Playing Piano, Blindfolded, Non-Stop yang diselenggarakan di Hyderabad, India, pada 29 Februari 2020.

Serta pada 24 Oktober 2018, Jefri juga bermain piano dengan membawakan sebanyak 100 lagu dengan mata tertutup selama 3,5 jam berturut-turut, diselenggarakan di Akademie für Künste ASK-Berlin, Jerman. Tercatat dalam buku rekor dunia Record Holders Republic (RHR).

“Jefri ucapkan terima kasih atas dukungan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sampai hari ini dan mewujudkan mimpi Jefri tampil di Sydney untuk memecahkan rekor dunia,” pungkas Jefri.