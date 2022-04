Keren! Pria Ini Habiskan 720 Jam Demi Pecahkan Rekor Dunia Nonton Spider-Man 292 Kali

ERA.id - Seorang pria asal Florida berhasil memecahkan rekor dunia setelah berhasil menyaksikan film Spider-Man: No Way Home sebanyak 292 kali. Dia menghabiskan 720 jam demi mencetak rekor dunia.



Ramiro Alanis berhasil meraih Guinness World Record setelah menghabiskan 720 jam atau 3 bulan untuk menonton film terbaru Tom Holland, Spider-Man: No Way Home. Dia tercatat mulai menonton film itu dari 16 Desember 2021 hingga 15 Maret 2022.



Selama percobaan di minggu pertama rekornya, ia menonton lima pemutaran back-to-back setiap hari dengan durasi 12 jam 20 menit. Diperkirakan dia menghabiskan sekitar 3.400 USD atau Rp48 juta untuk membeli tiket bioskop.







Demi meraih kembali rekor dunianya, Alanis tidak diizinkan untuk melihat ponselnya atau menggunakan kamar kecil selama film diputar, termasuk seluruh kredit di film.



Dia juga harus menyerahkan tiket bioskopnya sebagai bukti dan menyertakan pernyataan dari petugas bioskop yang mengonfirmasi bahwa dia menonton film tersebut secara keseluruhan.



Alanis mengatakan kepada Guinness World Record bahwa dia sedikit kecewa saat gelarnya berhasil direbut oleh Klein. Dia pun memutuskan untuk mencoba merebut gelarnya kembali untuk menghormati neneknya yang meninggal pada 2019.



"Dia adalah pendukung #1 saya dan saya ingin tetap menjadi pemegang rekor," katanya, dikutip situs resmi Guinness World Record, Senin (18/4/2022).



Lalu, kata Alanis, meski fokus dengan gelar dunianya dia mencoba menyesuaikan prioritas hidupnya yang lain dan mencoba untuk tetap bertahan secara mental dengan pekerjaan, keluarga, dan usaha yang menantang.



Selain itu, Alanis juga mengaku menderita sakit kepala setelah menonton film itu empat kali di siang hari. Bahkan di awal pengorbanannya dia harus kehilangan berat badannya hingga 7 kilogram.



Kontribusi Alanis dalam meraih rekor dunia ini juga berdampak pada film Spider-Man: No Way Home. Di mana film ini berhasil meraup lebih dari 1,89 miliar USD dan menjadi film terlaris di tahun 2021 dan tertinggi keenam sepanjang masa.



Kesuksesan Spider-Man: No Way Home ini tak lain lantaran kembalinya Tobey Maguire dan Andrew Garfiled, yang mengulangi peran mereka sebagai Peter Parker atau Spider-Man dari alam semesta masing-masing.







