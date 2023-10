Kompak Tak Hadir Pengumuman Cawapres Ganjar, Jokowi Masih di China dan Putra Sulungnya di Solo

ERA.id - Presiden Joko Widodo tak hadir dalam pengumuman calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo di DPP PDIP pada Rabu (18/10/2023).

Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo.

Dalam pengumuman tersebut, Presiden Joko Widodo tak hadir lantaran masih berada di China untuk menghadiiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt Road Forum (BRF) di Great Hall of The People, Beijing.

Kegiatan pertama yang akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi pada Rabu (18/10/2023) adalah menghadiri Upacara Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt Road Forum (BRF) di Great Hall of The People, Beijing.

Setelahnya, masih di lokasi yang sama, Presiden Jokowi akan bertemu dan menghadiri jamuan makan siang bersama Chairman of the National People’s Congress.

Sementara itu, Ibu Iriana akan ikut serta dalam rangkaian program pendamping KTT ke-3 BRF mengunjungi China National Arts and Craft Museum untuk melihat kesenian dan kerajinan tangan RRT.

Pada sore harinya, Presiden Jokowi akan menghadiri High-Level Forum and Thematic Forum Event: Connectivity in an Open Global Economy yang akan diselenggarakan di China National Convention Center, Beijing.

Setelahnya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya dengan bertolak ke Riyadh, Kerajaan Arab Saudi dari Beijing Capital International Airport.

Tak hanya Jokowi yang tak hadir, Wali Kota Solo juga tak ikut dalam acara pengumuman tersebut.

Gibran, sebelumnya akan dipanggil oleh Sekjen PDIP untuk bertemu usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres beberapa waktu lalu.

Namun, rencana pertemuan itu ditunda karena adanya pengumuman capres-cawapres.