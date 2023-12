Mahasiswa Kritik Anies soal OK OCE Gagal, Cak Imin: Itu Program Sandiaga

ERA.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meluruskan soal program One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE) yang kerap diasosiasikan sebagai program gagal gagasan Anies Baswedan saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa OK OCE merupakan program pribadi yang digagas oleh Sandiaga Uno, yang saat itu menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara dialog di Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).

Awalnya, seorang mahasiswa UNP bernama Toto mempertanyakan peran Cak Imin apabila terpilih sebagai wakil presiden RI periode 2024-2029 untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan lapangan pekerjaan. Sebab, berkaca dari Pilkada DKI Jakarta 2017, program OK OCE justru gagal dalam pelaksanannya.

"Menurut saya, Pak Anies sendiri saja waktu jadi gubernur DKI Jakarta mempunyai porgram yang namanya OK OCE, dan saya rasa program tersebut gagal dalam fungsi menciptakan 200 ribu lapangan kerja," kata Toto.

"Faktanya bagaimana? Kalau memang Cak Imin sendiri ingin meningkatkan lapangan pekerjaan tersebut?" tanya mahasiswa UMP itu.

Menjawab pertanyaan tersebut, Cak Imin meluruskan bahwa OK OCE bukan program Anies. Melainkan program dari inisiatif Sandiaga Uno. Terkait gagal atau tidaknya program OK OCE, menurutnya hal itu belum bisa dipastikan.

"Soal OK OCE itu programnya Sandiaga Uno, kalau enggak salah waktu itu ya. Yang sebagai seorang enterpreneur itu program pribadi, program Sandiaga Uno dan so far tidak bisa dikatakan gagal atau berhasil. Karena itu baru gagasan Sandiaga Uno di awal," kata Cak Imin.

Meski begitu, Cak Imin menganggap pasangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu merupakan sosok gubernur yang paling sukses di Indonesia.

Dia lantas mencontohkan bahwa hanya Anies lah gubernur di Indonesia yang mampu membangun stadion sepak bola bertaraf internasional yaitu Jakarta Internatioan Stadium (JIS).

"Saya bisa kasih data gubernur paling sukses di Indonesia yang paling sukses adalah Anies Baswedan," kata Cak Imin.

Selain membangun stadion sepak bola, Cak Imin menilai Anies banyak memiliki program-program sukses selama memimpin Jakarta.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu membebaskan para mahasiswa maupun publik untuk menilai rekam jejak Anies.

"Tapi so far, boleh anda menilai secara kritiso itu namanya demokrasi, tapi saya berani membeberkan kalau ada waktu, apa saja keberhasilan-keberhasilan selama menjadi gubernur," kata Cak Imin.

Lebih lanjut, dia memastikan, apabila memenangkan Pilpres 2024, dirinya dan Anies akan menjadi pasangan presiden dan wakil presilden yang saling melengkapi.

"Makanya, saya mau pasangan dengan Mas Anies karena kami berdua dwitunggal yang akan saling melengkapi agar bisa sukses mengawal perubahan," pungkasnya.