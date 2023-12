Jokowi Respons Isu Ditinggalkan Beberapa Delegasi COP28 Saat Pidato soal Lingkungan

ERA.id - Presiden Jokowi menanggapi isu di media sosial yang menyebut ada delegasi Konferensi Perubahan Iklim (COP28) walkout atau keluar ruangan saat dia berpidato dalam acara yang diselenggarakan di Persatuan Emirat Arab tersebut.

Menurut Presiden, yang terpenting adalah Indonesia telah melakukan hal nyata dalam berkontribusi menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

"Yang paling penting satu, kita telah melakukan hal yang nyata dalam rangka menyelesaikan, ikut mengurangi urusan perubahan iklim, yang semuanya, semua negara khawatir," ujar Jokowi di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Jokowi menjabarkan, persoalan deforestasi dan kebakaran hutan gambut Indonesia turun sangat jauh. Selain itu, Indonesia juga telah membangun pusat persemaian (nursery) dengan kapasitas produksi 75 juta, salah satunya di Rumpin, Bogor, Jawa Barat.

Indonesia juga memiliki hutan mangrove di Denpasar, Bali, serta menanam bibit-bibit hutan hujan di Mentawir, Kalimantan Timur, dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

"Saya kira ini sebuah aksi yang konkret, aksi yang nyata. Menurut saya yang penting itu," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi terus menutup mata atas kegagalan food estate.

Di forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 di Dubai, UEA, pada 1 Desember 2023, Jokowi malah 'minta' dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate.

( ( Adakah seratus? ) ) pic.twitter.com/QAwjWpjz4J