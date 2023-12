Cerianya Tia Baswedan dan Alam Ganjar Saat Main Uno Bareng Anak Muda Jakarta

ERA.id - Anak-anak dari dua calon presiden (capres) yakni Alam Ganjar dan Mutiara Baswedan main bareng di acara generasi muda yang digelar komunitas Mikir Santai Club di Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Acara yang digelar komunitas itu yakni merupakan kegiatan dialog sambil memainkan permainan Uno Stacko. Di samping itu, mereka pun menceritakan mengenai kegiatan sehari-harinya.

"Aku senang kalau ketemu Gen Z, karena mereka itu proud of themselves. It's always refreshing kalau ketemu teman-teman baru," kata Mutiara.

Dalam sesi permainan itu, Mutiara mendapatkan tantangan untuk mengungkapkan rasa sayang ke ayahnya yakni Anies Baswedan, melalui telefon.

Anies pun menjawab telefon dari Mutiara, dan mengabarkan dirinya tengah berkampanye di Cirebon.

Sementara itu, Alam diberi tantangan untuk berjoget ala media sosial TikTok. Dia berjoget bersama grup teman-teman barunya di acara tersebut.

Alam juga sempat menceritakan dirinya membawa beberapa ekor kucing ke Jakarta. Namun, kata dia, ibunya merasa takut terhadap hewan peliharaan itu.

"Aku senang ke sini, karena aku anak tunggal ya, sendiri, kalau ke sini ada teman ngobrol, kalau ke sini kan asik, ada teman baru," kata Alam.

Selain Alam dan Mutiara, kegiatan itu dihadiri oleh Ibnu Riza yang merupakan Ketua Harian Indonesia E-sports Association. Riza pun merupakan representasi dari calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto.

Ketiga perwakilan anak muda dari ketiga pasangan calon presiden itu juga mengikuti permainan di ruang terbuka setelah berdialog di dalam ruangan. Mereka pun mengajak kepada para generasi muda untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Adapun Alam Ganjar merupakan putra dari Capres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo, sedangkan Mutiara Baswedan merupakan putri dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan.