Dapat Kejutan Food Truck Idol K-Pop hingga Bertemu Warga Kampung Bayam, Anies Terharu

ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan terharu mendapat kiriman foodtruck ala idol K-pop dari para pendukungnya yag mengatasnamakan Humanies. Kelompok ini terafiliasi dengan akun media sosial di X yaitu @aniesbubble dan @olpproject.

Foodtruck berwarna coklat dengan tulisan 'Billon of Stars in The Sky, But Our Abah is The Brightest' itu terpapang saat Anies menghadiri acara 'Desak Anies' edisi tenaga kesehatan (nakes) di Half Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

"Luar biasa ini, saya tuh dari awal terharu lihat support dari teman-teman semua. Karena mereka kerjakan dengan tulus, menunjukkan dirinya juga enggak, memberitahukan juga enggak," kata Anies.

Menurutnya, dukungan dari para penggemarnya dengan kemasan ala idol K-pop itu membuktikan bahwa selalu ada jalan bagi orang-orang yang memiliki niat tulus.

"Ini mudah-mudahan membuat kita semua makin yakin bahwa kalau ada niat baik, dikerjakan dengan cara yang baik, bersama orang-orang baik, maka pintu-pintu baru yang tak terduga," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) itu menegaskan dirinya maupun Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) tidak pernah mengorganisir gerakan pendukung yang tergabung dalam Humanies tersebut.

"Saya aja malah tanya, berapa banyak (biaya pengeluaran)? Dari mana mereka-mereka ini melakukan kebaikan untuk dirinya? Merasa puas dan untuk catatan pahalanya, tidak untuk diketahui orang banyak ya?" ungkap Anies.

Selain mendapat kejutan dari para penggemarnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga dikagetkan dengan kehadiran warga Kampung Bayam.

Salah seorang diantaranya bahkan ada yang sampai memeluk Anies dan berkeluh kesah atas permasalahan tempat tinggal mereka.

Anies pun menenangkan warga tersebut sambil memeluk dan penepuk-nepuk punggung. Dia mengatakan, permasalahan mereka semoga bisa diselesaikan bersama-sama jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Nanti kita beresin bersama, Bismillah ya, sabar dulu, beberapa bulan lagi," ucap Anies.