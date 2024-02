Unggul Versi Hitung Cepat, Presiden Filipina Bongbong Marcos Ucapakan Selamat ke Prabowo

ERA.id - Presiden Filipina Ferdinand Marcos atau Bongbong Marcos mengucapan selamat kepada calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto karena memperoleh suara tertinggi versi hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ucapan selamat itu diunggah melalui akun X pribadinya, @bongbongmarcos.

"Selamat kepada Menteri Pertahanan @prabowo yang memimpin dalam penghitungan suara terakhir untuk Presiden Indonesia berikutnya," cuit Bongbong, dikutip Rabu (21/2/2024).

Dalam cuitannya, Bongbong juga menyampaikan harapan terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina kedepannya. Terlebih kerja sama antar dua negara ini akan memasuki 75 tahun.

"Saya berharap dapat memperdalam hubungan bilateral Filipina dengan Indonesia, tetangga dekat dan mitra di ASEAN," cuitnya.

Thank you Mr. President @bongbongmarcos! I am grateful and honored by your remarks. It will be a privilige to serve the people of Indonesia.

I look forward to working with you and continue the strong friendship forged over the past 75 years between Indonesia and the Philippines. https://t.co/EEjPjGnLIr