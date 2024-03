Sebut Pemilu 2024 Belum Selesai, TPN Ganjar-Mahfud: Masih Ada Jalan ke MK

ERA.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut Pemilu 2024 belum selesai meski KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Rabu (20/3/2024). TPN menilai hal itu lantaran masih ada proses sengketa yang bakal diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi prosesnya masih panjang, pilpres kalau melihat hanya hasil pengumuman KPU tadi malam, itu mungkin ada yang mengatakan selesai. Tapi itu belum selesai, (kalau) orang barat bilang it is over, but it is not over yet," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Posko GAMA, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

"Jadi masih ada jalan ke Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Todung mengatakan, pihaknya pun sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan sengketa pemilu ke MK. Dia menyebut, rencananya gugatan itu bakal disampaikan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat.

"Kami dari tim hukum sudah siap dan tadi dikatakan Pak Ganjar, mungkin besok, mungkin Sabtu menyampaikan permohonan PHPU kami ke Mahkamah Konstitusi," ungkap dia.

Sebelumnya, KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dimenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pasangan ini memperoleh sebanyak 96.214.691 suara.

"Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 96.214.691 suara," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jakarta, Rabu (20/3).

KPU menyebut jumlah suara sah nasional 164.227.475. Pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih sebanyak 40.971.906 suara.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan suara sebanyak 27.040.878.