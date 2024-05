Golkar: Raffi Ahmad Punya Peluang Maju Pilkada Jakarta

ERA.id - Presenter sekaligus aktor Raffi Ahmad dinilai memiliki peluang untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, belum lama ini.

"Raffi Ahmad itu bisa on the way ke Jawa Tengah, bisa on the way ke Jakarta," kata Airlangga seperti dikutip Antara.

Kendati demikian, Airlangga berkelakar penempatan Raffi Ahmad akan bergantung acara yang dipandunya.

"Tergantung acaranya ada di mana, kan beliau MC (master of ceremony/pembawa acara). Jadi, kiri kanan bisa," ujarnya.

Sementara itu, Airlangga turut menanggapi peluang Raffi Ahmad untuk berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta.

Pada kesempatan itu, Airlangga sempat menjelaskan bahwa RK mendapatkan dua surat tugas dari partainya, yakni untuk Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat.

"Itu kami harus lihat dulu," ujarnya saat ditanya secara serius oleh jurnalis tentang peluang Raffi Ahmad berpasangan dengan Ridwan Kamil

Selain itu, ia mengatakan Partai Golkar turut mempertimbangkan peluang Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa untuk maju pada Pilkada Jakarta.

Airlangga juga mempertimbangkan usulan nama dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta.

"Nanti kami akan bahas karena di sini ada yang ganteng juga, namanya Erwin Aksa. Apalagi Airin (Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar Airin Rachmi Diany) juga ada," katanya.

Sebelumnya, nama pesohor Raffi Ahmad muncul usai beredar video di media sosial yang memperlihatkan dia sedang menjalani pemotretan bersama Bupati Kendal sekaligus kader Golkar Dico Ganinduto.