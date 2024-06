Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Menhan Prabowo Temui PM Singapura

ERA.id - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong di Istana usai menghadiri acara Opening Reception IISS Shangri-La Dialogue Edisi ke-21 di Singapura, Sabtu (1/6/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan dan komunikasi yang baik yang telah dibangun PM Wong dengan Pemerintah Indonesia. Ia mengungkapkan komitmen untuk mempererat kerja sama kedua negara.

“Indonesia berkomitmen untuk mempererat hubungan bilateral dengan Singapura. Kemhan RI siap meningkatkan kerja sama pertahanan terutama setelah berlakunya Defense Cooperation Agreement (DCA), meliputi latihan bersama, keamanan maritim, dan program pertukaran pendidikan,” kata Prabowo dikutip dari siaran persnya.

Selain itu, Prabowo turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan Wong kepada Prabowo dan delegasi Indonesia dalam acara Opening Reception IISS Shangri-La Dialogue Edisi ke – 21 tahun 2024 yang digelar di Hotel Shangri-La Singapura, Jumat (31/5).

“Terima kasih atas sambutan hangat dan keramahan kepada saya dan delegasi Indonesia,” ujar Prabowo.

Sebagai informasi, Shangri-La Dialogue merupakan forum tahunan yang dihadiri oleh para pemimpin dan pejabat tinggi pertahanan dari berbagai negara.

Acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting lainnya. Diantaranya, Netherlands Minister of Defence H.E. Kajsa Ollongren; Sweden Minister of Defence H.E. Pal Jonson; Australian Deputy Prime Minister/Minister of Defence Hon. Richard Marles; Minister of National Defence of Canada Hon. Bill Blair, PC. Com, MP; serta Menteri Pertahanan Amerika Serikat, H.E. Lloyd J. Austin III.