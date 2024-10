Sesumbar Janji Ridwan Kamil untuk Gen Z, Bertabur Co Working Space hingga Kopi Gratis

ERA.id - Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK), berjanji akan memberikan kopi gratis kepada generasi Z. Janji ini disampaikan RK lantaran konsumsi kopi di kalamgan generasi Z sangat tinggi.

Janji itu disampaikan oleh RK dalam debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Minggu (6/10/2024). Selama debat itu, RK mengatakan bahwa ia akan memperluas co-working space bagi generasi Z, termasuk memberikan kopi secara gratis.

"Insya Allah pasangan R1DO akan memperbanyak co working-co working yang gratis buat Gen Z di Jakarta, termasuk minum kopinya,” kata mantan Gubernur Jawa Barat itu.

"Karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya," sambungnya.

Ridwan Kamil juga membagikan salah satu programnya bersama Suswono, yang disebutnya akan diperuntukan bagi generasi Z yang terkena PHK.

Program itu berupa pemberian dana kekuatan sosial selama tiga bulan sebelum mereka melamar pekerjaan. Namun, dia menekankan dana itu akan dihitung sesuai kebutuhan APBD.

"R1DO akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD," jelasnya.

Lebih lanjut, RK menekankan dia dan Suswono akan memperkuat ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Penguatan ekonomi digital itu diharapkan bisa dimanfaatkan kapan saja.

"Mari fokus kekuatan ekonomi baru yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya nine to five, bisa di mana saja, kapan saja," pungkasnya.

Diketahui debat perdana Pilkada DKI Jakarta mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)” dan “Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global”. Ketiga paslon saling mengutarakan visi dan misi guna mengembangkan Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota.