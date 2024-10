Pramono Siapkan Program Work From Anywhare, RK Balas Pakai Kopi Gratis

ERA.id - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung beradu gagasan terkait solusi beragam permasalahan Generasi Z. Termasuk soal lapangan pekerjaan.

Hal itu disampaikan dalam debat perdana Pilgub Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Awalnya, Ridwan Kamil bertanya apa solusi yang akan ditawarkan Pramono untuk mengatasi banyaknya Generasi Z yang terkena PHK.

"Bagaimana gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang terkena PHK?" tanya Ridwan Kamil.

Menjawab pertanyaan itu, Pramono menjanjikan program bekerja dari mana saja atau work from anywhare (WFA) terutama untuk Generasi Z.

Menurutnya, program itu pernah diterapkannya di kantor Kementerian Sekretariat Kabinet. Dia mengatakan, WFA terbukti meningkatkan produktivitas pekerja.

"Saya punya pengalaman yang namanya Geb Z supaya tidak di PHK, di tempat kami, kami melakukan dengan apa yang namanya bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretariat Kabinet telah menerapkan itu, dan hasilnya produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan," kata Pramono.

"Sehingga dengan demikian, kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah dan mereka bisa bekerja dengan baik," imbuhnya.

Tak hanya itu, Pramono juga bakal membuka layanan konseling 24 jam, khususnya bagi generasi Z.

Menurutnya, generasi Z perlu ruang untuk menyampaikan keresahannya. Layanan ini hanya perlu diakses melalui telepon tanpa perlu kemana-mana.

"Untuk itu konselingnya 24 jam, enggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup ditelpon 24 jam untuk itu," kata Pramono.

Untuk jangka panjang, politisi PDI Perjuangan itu akan mengoptimalkan ekonomi kreatif. Menurutnya, generasi Z memiliki banyak potensi untuk menciptkan langapan ekonomi baru.

"Dalam jangka panjang, bagaimana pun Gen Z ini punya potensi yang luar biasa. Gan Z maupun milenial. Bagi saya pribadi ini adalah potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu," ucapnya.

Menanggapi jawaban itu, Ridwan Kamil mengaku sepakat dengan ide bekerja dari mana saja. Untuk mendukung hal tersebut, dirinya juga akan memperbanyak ruang kerja bersama atau co working space.

Selain itu, dia juga berencana menggariskan minuman kopi. Tujuannya untuk menunjang kinerja.

"Setuju setuju work from anywhere bedanya insyaallah pasangan rido akan memperbanyak co working-co working yang gratis buat Gen Z di Jakarta termasuk minum kopinya karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya," ucap eks gubernur Jawa Barat itu.