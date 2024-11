Ucapakan Selamat Lewat Telepon, Prabowo Ajak Trump Bertemu Langsung

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto menelepon Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam percakapan itu, dia menyampaikan ucapan selamat kepada Trump yang telah memenangkan Pilpres AS.

Momen tersebut diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @prabowo pada Senin (11/11/2024).

"Saya ingin mengucapkan selamat untuk anda sudah terpilih menjadi presiden AS di pemilu," ucap Prabowo.

Dia lantas mengajak Trump bertemu. Sebab ingin menyampaikan ucapan selamat secara langsung.

"Apabila memungkinkan saya ingin menghampiri Anda secara langsung di mana pun Anda berada untuk memberikan ucapan selamat secara langsung," kata Prabowo.

Mendengar ajakan itu, Trump pun menyambut antusias. Dia mengatakan, siap bertemu Prabowo kapan pun.

Bahkan, Trump meminta Prabowo tak ragu langsung menghubunginya jika ingin bertemu tatap muka.

"Ah, sangat boleh. Sangat boleh. Kita bisa laksanakan itu kapanpun Anda mau,” jawab Trump.

"Ya, hubungi saya kapanpun. Anda punya nomor saya. Kapanpun hubungi saya. Sebuah kehormatan berbicara dengan Anda dan sampai bertemu nanti saya menanti," imbuhnya.

Trump dalam percakapan itu juga memuji Prabowo atas apa yang Prabowo lakukan di Indonesia, juga bahasa Inggris Prabowo yang dinilai Trump sangat baik.

“Apa yang Anda lakukan di Indonesia sangat baik. Saya bangga dengan Anda. Luar biasa. Dan bahasa Inggris Anda sangat bagus,” ucap Trump.

Selain itu, Trump menyampaikan keinginannya kepada Prabowo untuk berkunjung ke Indonesia suatu hari nanti. Ia juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada rakyat Indonesia dan Prabowo.

“Baik sekali! Baik, kapanpun Anda berada di dekat sini, beri tahu saya. Dan saya juga ingin ke negara Anda suatu hari nanti. Luar biasa apa yang Anda perbuat, luar biasa.Anda sangat dihormati. Anda adalah orang yang sangat dihormati dan saya mengakui itu. Itu tidak mudah,” kata Trump.

Sebagai informasi, Prabowo saat ini sedang berada di AS untuk memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo ke AS sebagai presiden.