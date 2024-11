Momen Trump Puji Prabowo: Your English is So Good

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui sambungan telepon. Dalam percakapan itu, Trump memuji kemampuan bahasa Inggris Prabowo.

Momen Prabowo menghubungi Trump diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @prabowo pada Senin (11/11/2024).

Awalnya, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk bertemu dan menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Trump atas kemenangan di Pilpres AS. Di luar dugaan, Trump justru memberi pujian kepada Prabowo.

"Your English is so good," ujar Trump.

"Yes, sir. All my training is American, sir," jawab Prabowo sembari tersenyum.

Tak hanya itu, Trump juga memuji Prabowo yang kini menjabat sebagai presiden RI. Dia lantas menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Indonesia.

Trump juga menyambut ajakan Prabowo untuk bertemu. Dia meminta ketua umum Partai Gerindra itu tak segan-segan menghubunginya langsung jika ada waktu untuk bertatap muka.

"You call anytime you want, you have my number, this is my number. Yes you call anytime you want, it is my great honored to talked to you, and see you soon," ujar Trump.

"Whenever you're around, you let me know. I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. You're such a respected, you're a very respected person," ucapnya.

Sebagai informasi, Prabowo saat ini sedang berada di AS untuk memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo ke AS sebagai presiden.