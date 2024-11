Karutan Salemba Dinonaktifkan Karena Cuti saat Tahanan Kabur

ERA.id - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas I Salemba Agung Nurbani sedang dinonaktifkan dan diperiksa terkait kaburnya tujuh tahanan.

Hal itu disampaikan usai melakukan sidak ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

"Tadi kami sudah melakukan rapat dulu dengan pihak lapas. Ada Plh (Karutan) Salemba Pak Aris (Aris Setiawan), karena (kepala) rutannya sedang di off-kan, quote and quote diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal," kata Willy.

Willy mengatakan, pemeriksaan itu terkait dengan bertepatannya Karutan Salemba sedang cuti dengan kaburnya tujuh tahanan. Oleh karena itu, pihaknya akan mendalami hal tersebut.

Selain itu, Komisi XIII DPR akan meminta keterangan semua pihak yang berkaitan dengan kaburnya tujuh tahanan. Hal tersebut akan dijadikan bahan dalam Panja Pemasyarakatan.

"Nah, yang piket juga sama, siapa yang piket hari ini dan yang piket seminggu sebelum itu. Karutannya nanti kita minta alasannya cuti apa, kapan mengajukan cutinya," kata Willy.

"Tapi ini kan materi-materi pendalaman yang nantinya kiita akan membentuk Panja untuk reformasi pemasyarakatan," imbuhnya.

Komisi XIII DPR, tambah dia, masih akan mendalami lebih lanjut terkait kasus tersebut, apakah ada faktor kelalaian manusia karena tidak menerapkan SOP pengamanan atau ada faktor lainnya.

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepolisian, dan lainnya.

"Sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan input sebanyaknya," katanya.

Diketahui, tujuh tahanan Rutan Salemba Jakarta Pusat yang kabur, mereka kabur lewat jendela kamar tahanan. Mereka berhasil kabur pada Selasa 12 November 2024 dinihari tadi.

Tujuh tahanan yang kabur merupakan tahanan dan narapidana kasus narkoba.

Petugas Rutan Salemba langsung melakukan pengecekan kamar tahanan yang kabur. Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani mengatakan, pihaknya bersama Ditjenpas siap bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lain untuk menginvestigasi kasus ini.