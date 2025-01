Menko Polkam Bela Jokowi Gegara Disebut Salah Satu Pemimpin Terkorup di Dunia: Presiden Itu Warga Negara Terbaik

ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut sebagai salah satu presiden terkorup di dunia.

"Ya, biar bagaimana pun presiden itu kan warga negara terbaik ya di setiap negara. Kita harus menghargai legasi beliau dan kita harus jaga betul marwah Presiden ya" kata Budi Gunawan di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini meminta agar polemik tentang Jokowi itu tak dibawa panjang. Dia bilang seluruh masyarakat Indonesia harus menjaga kerukunan dan persatuan.

"Jangan berpolemik kebawa ke sana, yang penting tetap kita jaga kerukunan, persatuan kita. Dan jaga marwah mantan-mantan presiden kita. Pasti jadi presiden kan yang terbaik," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi didapuk jadi lima finalis pemimpin paling korup di dunia versi lembaga nonpemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Lewat situsnya, lembaga ini menulis Jokowi sebagai Person of the Year 2024 dalam kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Meski begitu predikat Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption tersebut dimenangkan oleh Presiden Suriah Bashar Al Assad, yang belum lama ini digulingkan.

Selain Bashar dan Jokowi, ada tiga finalis lagi. Semuanya diambil berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

"Kami meminta (voting) nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah: Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Pengusaha India Gautam Adani," demikian laporan OCCRP, Selasa (31/12/2024).

"Pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah," kata Penerbit OCCRP, Drew Sullivan.