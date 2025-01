Prabowo: Kita Akan Investasi Besar-besaran Tahun Ini

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan membuka keran investasi secara besar-besaran mulai tahun ini. Hal itu disampaikan dalam pidato sambutannya saat menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan KADIN di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

"Kita akan investasi besar-besaran tahun ini," kata Prabowo dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dia mengklaim, target Kabinet Merah Putih di berbagai bidang semakin jelas. Misalnya swasembada pangan yang direncanakan tercapai dalam empat tahun, bisa dipercepat.

Begitu juga dengan swasembada energi. Dia mengatakan, tak banyak negara yang nantinya memiliki sumber energi hijau maupun energi baru dan terbarukan yang utuh dan substansial.

"Ini baru tiga bulan (menjabat presiden), tolong tunggu sabar sedikit, mungkun bulan kelima, keenam saudara akan merasakan bahwa kita mau bukan jalan asusual, there is no business as usual. Kita sedang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya," kata Prabowo.

Oleh karena itu, perlu mempersiapkan sumber daya manusi (SDM) unggul dari genersi-generasi muda. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, diperlukan anak muda dengan hati merah putih untuk membangun Indonesia.

"Kita harus siapkan awaknya, kita harus siapkan manajer-manajer muda, anak-anak muda yang pintar. Pintar otak, hatinya bersih. Jangan pintar otak tapi hatinya enggak bersih, bahaya itu," kata Prabowo.

"Kita mau anak-anak muda yang pintar, hatinya merah putih bekerja keras, bangkit Indonesia semuanya," sambungnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan agar semua pihak mengedepankan persatuan di tengah dinamika geopolik, geoekonomi, dan geostrategi dunia. Sebab persaingan global semakin keras.

"Dalam persaiangan yang besar itu, semakin diperlukan kehati-hatian oleh semua unsur bangsa-bangsa, terutama bangsa seperti Indonesia," ucap Prabowo.