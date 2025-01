Jelang 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, DPR Tetap Monitor Agar Pemerintah Tak Kendor

ERA.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan demgan baik. Namun, parlemen tetap akan mengawasi supaya program-program yang dicanangkan tidak kendor.

Hal itu merespons kinerja Prabowo-Gibran jelang 100 hari menjalankan pemerintahan. Menurutnya, banyak janji kampanye yang saat ini sudah terealisasikan.

"Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk on the track, dan kemudian memenuhi janji-janji kampanye yang dilakukan pada saat pemilihan presiden," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Oleh karena itu, mungkin kita harus terus dorong supaya tetap konsisten dan kemudian dalam 100 hari tidak kendor dan melaksanakan apa-apa yang sudah dilaksanakan saat ini," sambungnya.

Di sisi lain, DPR akan tetap mengawasi kinerja pemerintah supaya tak melenceng dari Asta Cita yang sudah disusun oleh Prabowo-Gibran.

"Kalau target-target saya pikir tentu panduannya adalah Asta Cita yang pada saat ini di beberapa sektor sudah dijalankan dan kita terus memonitor dan mendorong agar semua yang kemarin disampaikan di Asta Cita itu dapat direalisasikan," ucap ketua harian Partai Gerindra itu.

Diketahui, salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran yang sudah dijalankan yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah mengucurkan dana dari APBN sebesar Rp71 triliun untuk program tersebut.

Sebelumnya, Prabowo mengklaim target Kabinet Merah Putih di berbagai bidang semakin jelas. Misalnya swasembada pangan yang direncanakan tercapai dalam empat tahun, bisa dipercepat.

Begitu juga dengan swasembada energi. Dia mengatakan, tak banyak negara yang nantinya memiliki sumber energi hijau maupun energi baru dan terbarukan yang utuh dan substansial.

"Ini baru tiga bulan (menjabat presiden), tolong tunggu sabar sedikit, mungkun bulan kelima, keenam saudara akan merasakan bahwa kita mau bukan jalan asusual, there is no business as usual. Kita sedang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya," kata Prabowo saat menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan KADIN di Jakarta, Kamis (16/1).