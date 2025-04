Aktivitas Pasar Menurun Selama Libur Lebaran, Harga Cabai Jadi Stabil

ERA.id - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga komoditas cabai tetap stabil sepanjang libur Lebaran 2025. Meskipun terjadi penurunan aktivitas di pasar.

"Pemantauan yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura menunjukan bahwa harga di tingkat petani tidak mengalami kenaikan siginifikan, meskipun terjadi penurunan aktivitas pasar akibat momen libur panjang," ucap Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri, dilansir dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

Terkait menurunnya aktivitas di pasar, hal ini dikarenakan budaya mudik setiap kali momen Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, banyak petani maupun pedagang yang berlibur untuk berlebaran.

"Di Pasar Induk Jakabaring, Sumatera Selatan, suasana jual-beli terlihat lebih sepi dibanding hari biasa. Hal ini turut berdampak pada permintaan cabai yang menurun," ujarnya.

Idil menjelaskan bahwa fluktuasi harga cabai lebih disebabkan oleh fenomena tahunan sebelum dan sesudah Lebaran. Selama libur panjang, aktivitas di lapak dan pasar sayur menurun, karena banyak pedagang dan petani yang masih libur panen.

"Penurunan aktivitas di lapak sayuran menyebabkan pasokan berkurang sementara. Namun, ini hanya bersifat sementara, dan pasokan akan segera normal setelah libur Lebaran usai," terang Idil.

Dia menyebutkan, berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 4 April 2025, harga rata-rata cabai di tingkat produsen, antara lain cabai rawit merah Rp56.500 per kilogram (kg), cabai merah keriting Rp36.143 per kg, dan cabai merah besar Rp50.000 per kg.

Kementan memastikan pasokan cabai tetap tersedia dan tidak ada lonjakan harga di tingkat petani.

Menurutnya, petani champion dan mitra binaannya tetap aktif memasok cabai ke pasar, sementara aktivitas lelang cabai di sentra produksi seperti Magelang masih berlangsung seperti biasa.

"Jika ada kenaikan harga, itu hanya bersifat sementara. Insya Allah, H+7 Lebaran atau setelah libur bersama berakhir, pasokan dan harga cabai akan kembali normal," ucap Idil.

Sementara itu, petani champion Banjarnegara, Teguh yang rutin memasok cabai ke Pasar Jakabaring Palembang, mengonfirmasi harga cabai merah keriting masih berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kg, namun jumlah pasokan yang dikirimkan berkurang drastis.

"Biasanya kami mengirim 4 kuintal per hari, tetapi saat ini hanya bisa mengirim 1 kuintal karena pasar masih sepi," kata Teguh.

Di Lombok Timur, harga cabai rawit merah yang sempat melonjak hingga Rp200.000 per kg kini terpantau turun drastis, berada di kisaran Rp40.000 per kg.

Sementara, di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, harga cabai rawit merah Rp55.000 per kg, cabai merah besar Rp40.000 per kg, dan cabai merah keriting Rp40.000 per kg.

Di wilayah sentra pasokan ke Jakarta, Cianjur, harga cabai justru mengalami penurunan drastis.

Menurut petani champion Cianjur, Suhendar harga cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, turun menjadi Rp30.000 per kg, sedangkan cabai merah keriting hanya Rp15.000 per kg.

"Pasar Induk Kramat Jati sepi pembeli, sehingga harga cabai anjlok," katanya.