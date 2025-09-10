Anak Menkeu Purbaya Berulah Lagi, Habis Sebut Sri Mulyani Agen CIA, Kini Sindir Ternak Mulyono

ERA.id - Anak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Achilles Sadewa, meminta maaf karena menyebut Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani, sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA) milik Amerika Serikat.

Sindiran sempat diunggah Yudo di Instagram, tetapi telah lenyap berikut dengan akun Instagram-nya, @yvdos4dewa. "Alhamdulillah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri," tulis Yudo.

Yudo pun belakangan meluruskan pernyataannya melalui akun TikToknya yang kini telah dikunci, @yudosadewa, Selasa (9/9/2025). Menurutnya, tuduhannya ke Sri tidak benar, cuma candaan.

"Yang bilang itu sebenernya nggak beneran, Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau AMF," kata Yudo sambil tersenyum.

"Itu gue hanya hanya becanda sama temen gue di Insta Story."

Setelah itu, Yudo menyinggung lagi soal ternak Mulyono (Termul). Ia menyebut agen CIA yang dia maksud ditujukan kepada ternak Mulyono. Ternak Mulyono sendiri adalah olok-olok kepada pendukung mati-matian Presiden Jokowi.

"Aku klarifikasi nih, itu tidak benar, itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku, terhadap ternak Mulyono lah," ujarnya.

"Aku bilang agen CIA ya ternak Mulyono," lanjutnya.

Sehabis itu, dia pun minta maaf. "Ini ada yang goreng kayaknya. Jadi ya udah lah, dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar sama sekali ya. Wassalamualaikum wr wb," ujar Yudo.