Prabowo: Indonesia Akui Israel Setelah Kemerdekaan Palestina

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan mengakui Israel selaman Negara Palestina juga akan diakui. Prabowo bahkan akan menjamin keamanan Israel dengan syarat mutlak yang diberikan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo dalam pidatonya di KTT Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat, Selasa dini hari. Prabowo secara tegas mengatakan Indonesia akan mengakui Israel selama negara Palestina juga diakui.

"Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan negara Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kita akan mendukung semua jaminan keamanan Israel," ucap Prabowo.

Prabowo lantas menekankan Deklarasi New York yang mengedepankan keadilan dan perdamaian. Menurutnya, kenegaraan harus disertai dengan perdamaian abadi bagi semua pihak.

Kepala negara juga mengapresiasi negara-negara terkemuka seperti Prancis, Kanada, Australia, Inggis, hingga Portugal yang mulai mengambil langkah bersejarah dengan mengakui negara Palestina.

"Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mendorong solusi dua negara dan segera menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza serta mengakhiri perang.

"Kita harus mengatasi kebencian dan ketakutan. Kita harus mengatasi kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia. Kita siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kita bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian," tegasnya.