Tak Gentar Disentil Luhut Binsar Pandjaitan, Purbaya Tetap Potong Anggaran MBG: Duitnya Nganggur

ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak gentar dengan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya akan tetap memotong anggaran MBG jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

Pernyataan itu disampaikan oleh Purbaya sebagai tanggapan ucapan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.

"Tetap saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun nggak terpakai, ya, saya ambil uangnya," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa nantinya jika anggaran untuk MBG ditarik, maka selanjutnya akan dialihkan untuk program-program lainnya yang dinilai lebih siap untuk menyerap.

"Kalau nggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap," tegasnya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan hasil positif. Berdasarkan pertimbangan kondisi itu, dia pun menilai anggaran MBG tidak perlu dialihkan ke program lain.

"Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap," tutur Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran. Dia menyebutkan perputaran dana dalam program MBG dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.