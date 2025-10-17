PNM Raih Penghargaan Global Microfinance & Female Empowerment Award

ERA.id - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menorehkan prestasi di kancah nasional dengan meraih penghargaan Global Microfinance & Female Empowerment Award pada ajang CNBC Indonesia Awards 2025.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kiprah nyata PNM dalam melayani total 22.7 juta perempuan prasejahtera agar dapat naik kelas dengan menjadi pengusaha ultra mikro melalui program PNM Mekaar.

Melalui kombinasi permodalan, pendampingan usaha, dan pelatihan berkelanjutan, PNM terus mencoba menghadirkan peluang ekonomi yang merata dari pelosok desa hingga kota besar, menjadikan perempuan Indonesia sebagai penggerak ekonomi keluarga dan roda pembangunan bangsa.

PNM hadir sebagai mitra nyata yang membantu mereka mendapatkan permodalan dan keterampilan usaha. Melalui program Mekaar, para nasabah yang sebelumnya tak tersentuh akses permodalan, didorong untuk memiliki kemandirian usaha dan kemampuan manajerial sederhana agar bisnisnya berkelanjutan.

Dari hasil pendampingan ini, mereka berhasil mengubah kondisi keluarganya menjadi lebih sejahtera sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di lingkungannya. Model pemberdayaan PNM terbukti efektif dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis komunitas yang kuat dan berkeadilan.

Hingga September 2025, PNM telah melayani lebih dari 22,7 juta perempuan prasejahtera, angka yang menempatkan PNM jauh di atas lembaga mikrofinansial dunia lainnya dalam hal jumlah pelayanan nasabah dibandingkan Grameen Bank (10,6 juta nasabah) dan BRAC (8 juta nasabah) berdasarkan data dari Convergences (2023) dan BlueOrchard (2025). Hal inilah yang membuat CNBC memberikan apresiasi paling tinggi dengan memberikan Global Microfinance & Female Empowerment Award pada ajang CNBC Indonesia Awards 2025.

Sekretaris Perusahaan PT PNM, Lalu Dodot Patria Ary mengapresiasi serta mengatakan bahwa penghargaan ini bukan hanya untuk insan PNM, tetapi buktinyata usaha keras 22.7 juta perempuan tangguh yang menjadi bagian dari PNM Mekaar.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada CNBC Indonesia atas penghargaan bergengsi ini. Capaian ini bukan hanya bentuk pengakuan terhadap kinerja PNM, tetapi juga penghargaan bagi 22.7 juta perempuan tangguh yang menjadi bagian dari ekosistem PNM Mekaar. Kami percaya, ketika perempuan berdaya, maka keluarga, komunitas, dan bangsa pun ikut tumbuh. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh Insan PNM untuk terus memperluas jangkauan pemberdayaan, menghadirkan solusi yang berkelanjutan, dan memastikan setiap langkah kecil nasabah menjadi bagian dari pertumbuhan besar Indonesia.” ujar Dodot, Kamis kemarin.

PNM optimis bahwa ke depan, perempuan akan semakin berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui sektor ultra mikro. Dengan semangat “Tumbuh, Peduli, Menginspirasi,” PNM akan terus menghadirkan program pemberdayaan yang berkelanjutan agar semakin banyak perempuan Indonesia dapat mandiri secara ekonomi, menyejahterakan keluarganya, serta menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kerakyatan yang tangguh dan inklusif menuju Indonesia Emas 2045.