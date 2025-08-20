Salut, BRI Group Raih 3 Penghargaan Prestisius dari Euromoney Awards for Excellence 2025

ERA.id - BRI Group kembali mencatatkan penghargaan yang membanggakan di panggung internasional dengan meraih 3 penghargaan bergengsi dalam ajang Euromoney Awards for Excellence 2025. Capaian ini menambah daftar prestasi BRI Group di kancah global, sekaligus memperkuat rekam jejak positif perusahaan sebagai institusi keuangan berkelas dunia.

Mengutip publikasi resmi dari Euromoney yang terbit pada 18 Juli 2025, BRI Group tercatat menjadi institusi keuangan nasional dengan raihan penghargaan terbanyak di antara perbankan Indonesia. Dalam kategori Country & Territory Winners, BRI Group meraih tiga penghargaan yang diantaranya sebagai Best Digital Bank 2025, Best Bank for Diversity and Inclusion 2025, serta Best Bank for Research 2025 yang dianugerahkan kepada BRI Danareksa Sekuritas.

Group CEO BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa penghargaan yang diraih menjadi motivasi bagi BRI untuk terus menghadirkan kinerja terbaik. “Tiga penghargaan yang BRI raih ini menjadi bukti nyata atas komitmen BRI Group dalam mendorong transformasi digital, menerapkan nilai keberagaman dan budaya kerja yang inklusif, serta menghadirkan layanan riset dan analisis pasar modal yang andal dan kompetitif,” ujarnya.

Hery menjelaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen BRI dalam memperkuat infrastruktur layanan yang merata dan andal di seluruh Indonesia. Penghargaan sebagai Best Digital Bank pun tidak terlepas dari langkah strategis BRI yang agresif dalam mengakselerasi digitalisasi layanan. Salah satunya adalah BRImo yang per 31 Juni 2025 mencatat jumlah pengguna super apps BRImo sebanyak 42,7 juta user atau tumbuh 21,2% secara YoY dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, di sisi nasabah korporasi, peluncuran QLola kian melengkapi solusi digital guna memudahkan pengelolaan trade finance, cash management, dan transaksi valas dalam satu platform. Inovasi ini turut didukung oleh penguatan sistem keamanan yang diantaranya berupa pemantauan secara real-time serta penerapan teknologi berbasis blockchain.

Selain di ranah teknologi, BRI juga menunjukkan komitmen terhadap nilai keberagaman dan inklusi sebagai bagian penting dari strategi keberlanjutan perusahaan. Upaya menciptakan lingkungan kerja yang setara dan menjangkau kelompok yang selama ini belum terlayani menjadi fondasi kuat di balik predikat Best Bank for Diversity and Inclusion 2025.

Mengutip dari publikasi resmi Euromoney, upaya inklusi keuangan BRI pun telah mencapai skala yang luas. Diketahui, PNM Mekaar memberikan modal dan pelatihan kepada 14,4 juta perempuan berpenghasilan rendah, sementara jaringan AgenBRILink yang telah mencapai 1,2 juta agen memberikan layanan perbankan hingga ke 67 ribu desa di Indonesia.

Euromoney juga menuliskan bahwa BRI telah menyelenggarakan 2.037 sesi literasi keuangan dan digital untuk kelompok-kelompok terpinggirkan, serta menerapkan kriteria ESG dalam bisnis yang dikelola perempuan dan dimiliki oleh minoritas,” tulis Euromoney.

Selanjutnya, kinerja riset anak usaha yang solid juga turut membawa salah satu perusahaan anak BRI, yakni BRI Danareksa Sekuritas meraih predikat Best Bank for Research. Perusahaan menempati peringkat teratas dalam kategori strategi makro di antara lebih dari 40 analis dari 13 sekuritas, serta memimpin dalam perdagangan obligasi pemerintah dan korporasi.

Sebagaimana diketahui, Euromoney merupakan lembaga terkemuka untuk industri perbankan dan keuangan global. Selama lebih dari 50 tahun, Euromoney telah dipercaya oleh institusi keuangan untuk menyajikan analisis berbasis data yang mendukung penyusunan strategi hingga pengambilan keputusan.

“Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi pemacu semangat kami untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi seluruh stakeholders. Arah baru transformasi yang kami beri nama BRIVolution Reignite akan menjadi kunci utama dalam memperkuat posisi BRI sebagai universal bank kelas dunia,” tutup Hery Gunardi. (ADV)