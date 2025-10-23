Golkar Heran, Bahlil Disindir di Medsos, Pihak Lain yang Lapor Polisi

ERA.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar keheranan melihat tingkah para pihak yang melaporkan yang menyindir Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di media sosial.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji mengaku hal itu bukan arahan dari DPP. Dia pun ingin tahu maksud para pelapor.

"Kita tidak tahu ya teman-teman, anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan," kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu kemarin.

Menurut dia, pihaknya akan berdiskusi dengan pihak-pihak pelapor itu karena mereka berinisiatif sendiri.

Terlepas dari persoalan itu, menurut dia, seluruh pihak berkewajiban untuk menjaga ruang publik agar terhindar dari fitnah, rasisme, hoaks, hingga framing jahat.

"Saya jamin enggak, enggak ada (arahan)," katanya.

Sebelumnya, sejumlah kelompok melaporkan akun-akun media sosial ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian terhadap Bahlil Lahadalia.

Mereka menilai konten dalam bentuk meme bersifat kebencian menggunakan bahasa provokatif itu dirancang untuk memancing kemarahan publik serta pembunuhan karakter.