Bos Trans7 Datangi Pesantren Lirboyo, Janji Tak Ulangi Program yang Diprotes NU

ERA.id - Trans7 akan memanjakan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, lewat program dan konten yang bakal membahas kebaikan pesantren.

Hal ini disepakati usai Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri K.H. Oing Abdul Muid dengan masyayikh Pesantren Lirboyo Kediri K.H. Anwar Manshur menerima kunjungan Pendiri Trans Corp, Chairul Tanjung (CT).

"Sowan dalam rangka menyampaikan permohonan maaf terkait tayangan Trans7 program Xpose Uncesored pada 13 Oktober 2025," katanya di Kediri, Kamis kemarin.

Chairul Tanjung saat itu didampingi oleh Direktur Utama PT Trans Digital Media (Detik Network) Abdul Aziz serta Prof Muh Nuh.

Setelah perusahaannya didemo dan diprotes habis-habisan, Chairul Tanjung memastikan bahwa tayangan semacam tersebut (Program Xpose Uncesored) yang menyerang amaliah nahdliyin di masa mendatang tidak muncul lagi di Trans7.

CT juga bilang rumah produksi (PH) yang memproduksi konten kemarin telah diputus kerjasamanya. Penayangan acara tersebut juga takkan ditayangkan selama-lamanya.

"Berikutnya kami juga menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren yang terkait dengan menonjolkan kebaikan dari pendidikan dan sejarah dari pesantren agar masyarakat secara umum memahami keindahan, keunggulannya," kata dia.

"Kebersamaan umat hari ini kita jaga. Oleh karena itu kami berharap umat Islam bisa bersatu dan bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, makmur dan berkeadilan," kata Chairul Tanjung.