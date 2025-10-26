Pemerintah Rancang Perpres Tentang Kesejahteraan Ojol, Istana: Mungkin Tahun Ini Rampung

ERA.id - Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek online (ojol), khususnya tentang perlindungan terhadap mitra pengemudi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan draf peraturan tersebut sudah diterima oleh pihaknya. Namun draf itu masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pelaku kepentingan.

"Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol ya," kata Prasetyo, dikutip Antara, Minggu (26/10/2025).

Lalu, kata Presetyo, pemerintah saat ini tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

"Ya makanya kan dari draf itu kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik," tegasnya.

Pras menambahkan pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.

Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.

"Mungkin, sangat mungkin (rampung tahun ini). Sudah ada, tinggal ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (20/10), bertepatan dengan satu tahun Pemerintahan, mengatakan pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan ojol untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap mitra pengemudi.

"Kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol ya di dua perusahaan besar itu dan sekitar 2 juta pengusaha yang menggunakan ojol sebagai sarana jual beli UMKM," kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga mengatakan bentuk perhatian pemerintah terhadap mitra pengemudi ojol juga telah terlihat lewat pemberian bonus hari raya.

"Untuk pertama kali dalam sejarah pengemudi ojek online menerima bonus hari raya, untuk pertama kali," kata Prabowo.