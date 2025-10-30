Hadir di Indonesia, XTB Membuka Akses Investasi Global bagi Investor Lokal

ERA.id - PT XTB Indonesia Berjangka secara resmi hadir di Indonesia membawa aplikasi investasi global bernama XTB. Ekspansi ini menandai komitmen XTB untuk memberikan akses bagi investor Indonesia terhadap saham Amerika Serikat (AS) dan produk keuangan berbasis edukasi.

XTB melihat transformasi pesat pada keuangan Indonesia. Dengan lebih dari 12 juta investor dan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada tahun 2030, Indonesia tengah memasuki era baru keuangan digital.

Namun, masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai hambatan untuk mulai berinvestasi, mulai dari keterbatasan literasi keuangan hingga produk investasi yang dinilai terlalu kompleks.

XTB hadir sebagai solusi atas tantangan tersebut dengan menyediakan akses digital yang mudah dan ramah pengguna ke berbagai peluang investasi saham AS, serta menghadirkan kursus pembelajaran interaktif untuk membantu pengguna membangun kepercayaan diri dan investasi jangka panjang.

Melalui aplikasi investasi XTB, investor di Indonesia dapat berinvestasi pada lebih dari 600 saham AS dan ETF (Exchange Traded Funds) serta membuat Investment plans personal untuk membantu mereka mencapai tujuan finansial melalui strategi investasi yang terarah.

“Di XTB, kami percaya bahwa investasi seharusnya bukan hanya untuk segelintir orang, melainkan kesempatan bagi semua orang, dengan menghadirkan pengalaman investasi yang transparan dan berfokus pada edukasi di Indonesia, kami ingin membantu investor lokal, terutama generasi muda untuk mengambil kendali atas masa depan keuangan mereka,” ujar Omar Arnaout, CEO XTB Group, Kamis (30/10/2025).

Sebagai bagian dari rangkaian peresmiannya, XTB memperkenalkan sebuah media iklan berjalan yang mempresentasikan bagaimana “uang bekerja” di XTB. Media iklan berjalan ini akan berkeliling ke berbagai lokasi di Jakarta, mengajak masyarakat untuk memahami bagaimana uang dapat berkembang dan ‘bekerja’ melalui investasi yang cerdas, ini juga mencerminkan filosofi brand XTB, “Where Your Money Works.”

Untuk semakin mendukung investor lokal, XTB akan bekerja sama dengan tokoh finansial dan komunitas di Indonesia guna menghadirkan informasi dan workshop berkualitas seputar literasi investasi dan perencanaan keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya OJK dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.

Di Indonesia, XTB beroperasi melalui kantor lokal di bawah pengaturan dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), yang memastikan seluruh kegiatan investasinya mematuhi regulasi lokal dan standar perlindungan investor di Indonesia.

“Kami melihat potensi besar dalam komunitas investor Indonesia yang terus berkembang,” tambah Arnaout.

“Dengan menggabungkan teknologi dan edukasi, kami ingin membantu masyarakat Indonesia memulai perjalanan investasinya dengan penuh percaya diri dan pemahaman yang lebih baik.”