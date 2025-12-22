Sopir Truk di Jaksel Serempet Pemotor yang Memakinya hingga Tewas

ERA.id - Kepolisian mengamankan pengemudi mobil boks inisial MEP (19) yang menabrak sepeda motor dan menyebabkan pembonceng sepeda motor tewas, di Jalan Ciledug Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (21/12) kemarin pagi sekitar pukul 04.00 WIB.

"Akibat senggolan tersebut, pengendara dan pembonceng sepeda motor terjatuh dan mengalami luka-luka," kata Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam di Jakarta, Minggu.

Seala membenarkan peristiwa itu menewaskan pembonceng sepeda motor berinisial MR (26).

Kecelakaan lalu lintas itu bermula saat mobil boks Daihatsu Gran Max yang dikemudikan MEP melaju dari arah timur ke barat di Jalan Ciledug Raya. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut menyerempet sepeda motor Honda Vario 150 yang melaju searah di sisi kiri.

Motor itu dikendarai pria berinisial DP (22) yang berboncengan dengan rekannya, MR.

Keduanya diduga sempat terlibat cekcok dengan sang sopir mobil boks saat kedua kendaraan melaju beriringan di jalan tersebut.

"Pengendara mobil boks dan pengendara sepeda motor sudah terjadi cekcok dari depan gedung Lemigas. Selanjutnya karena pengendara mobil merasa kesal karena diikuti terus dan dikata-katain sehingga pengendara mobil membanting setir ke kiri dan mengenai pengendara sepeda motor dan mengakibatkan sepeda motor menabrak tiang listrik," ucapnya.

Saat ini, pengemudi mobil boks beserta kedua kendaraan telah diamankan pihak kepolisian.

Perkara selanjutnya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sedangkan jenazah dibawa ke RSUP Fatmawati untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan," ucapnya.