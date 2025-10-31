Bahlil Ngaku Pertalite di Jatim Baik, tapi Kok Bikin Banyak Motor Kompak Mogok?

ERA.id - Banyak motor di daerah Jawa Timur yang kompak mogok setelah diisi dengan produk Pertamina, Pertalite. Dugaan pun banyak bermunculan. Paling ramai, etanol dianggap menjadi dalang masalah mogok massal itu.

Merespons itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kualitas Pertalite di wilayah Jawa Timur dalam kondisi baik, setelah diuji laboratorium dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Kementerian ESDM.

"Di sini, saya pikir clear, karena ada dari Lemigas, kemudian dari Dirjen (Direktur Jenderal) Migas, ada Dirut (Direktur Utama) Pertamina Patra Niaga, yang punya tugas untuk menyediakan stok sampai kemudian menyalurkan. Ini Pak Ega Dirutnya (PT Pertamina Patra Niaga) dan Ibu BPH Migas, Ibu Erika, yang mengontrol stok dan penyaluran BBM subsidi," ujar Bahlil saat mengecek kualitas BBM Pertalite di salah satu SPBU Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (29/10/2025) silam.

Ditemani Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, Bahlil mengaku pengecekan ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah menindaklanjuti laporan masyarakat yang motornya mogok di wilayah Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo dan Malang.

"Saya akan melakukan rapat langsung di Kementerian ESDM untuk mengecek perkembangan apa yang menjadi kunjungan lapangan hari ini di lokasi-lokasi yang ditengarai, yang diinformasikan ada problem. Nanti, kalau ada apa-apa, kita sampaikan," paparnya.

Bahlil mengingatkan Pertamina Patra Niaga agar menjamin kualitas produk yang dijual di lapangan.

"Kita meminta kepada Pertamina jangan main-main ya. Saya nggak main-main. Sekalipun BUMN, tapi saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen, dan penyaluran BBM untuk subsidi," sebutnya.