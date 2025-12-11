Diundang Prabowo, Putin Bakal ke Indonesia

ERA.id - Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji bakal mengunjungi Indonesia. Itu disampaikan saat Presiden RI Prabowo Subianto mengundangnya secara langsung di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu kemarin.

"Terima kasih banyak. Saya pasti akan datang. Saya akan dengan senang hati, terima kasih banyak," kata Presiden Putin, yang menerima undangan Presiden Prabowo, dengan sedikit anggukan dan tersenyum, demikian seperti dikutip dari Kantor Berita RIA Novosti.

Prabowo melanjutkan lawatan kenegaraannya dari Islamabad, Pakistan, Prabowo ke Moskow, Rusia untuk bertemu Presiden Putin yang kedua kalinya sebagai Presiden RI. Prabowo dan Putin terakhir kali bertemu di St. Petersburg, Rusia, pada Juni 2025.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo yang duduk berdampingan dengan Presiden Putin, mengundangnya untuk ke Indonesia, baik itu pada 2026 atau 2027, mengikuti jadwal Putin.

"Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengundang Yang Mulia untuk ke Indonesia pada kesempatan yang beliau miliki apakah tahun 2026 atau 2027, tidak ada masalah. Kami berharap beliau akan berkunjung ke Indonesia," kata Prabowo, sebagaimana disaksikan dari tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Prabowo pun kembali berkelakar kepada Putin dengan menyinggungnya agar tidak hanya mengunjungi India, tetapi juga ke Indonesia.

"Jangan ke India saja. Kami sangat berharap sekali beliau datang," kata Prabowo. Keduanya pun tertawa kecil.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya menerima tokoh-tokoh Rusia, baik dari kalangan pemerintah, maupun dari pengusaha di Istana Merdeka, Jakarta dan menghasilkan tindak lanjut yang produktif.

"Saya sudah pertemukan, hubungkan dengan entitas-entitas industri kami, entitas perusahaan-perusahaan kami juga, dan sepertinya sudah banyak sekali tindak lanjut yang positif," kata Prabowo kepada Putin.

Pada November lalu, Presiden Prabowo diketahui menerima kunjungan Grup Sistema Rusia yang didampingi Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Tolchenov, di Istana Kepresidenan, Jakarta, guna, membahas potensi kerja sama, mulai dari sektor farmasi hingga pengembangan kapal listrik.

Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pemerintah ke St. Petersburg, Rusia pada Juni lalu.