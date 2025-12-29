Seskab Teddy Jawab Pertanyaan soal Helikopter Pemerintah Tak Pernah Kelihatan di Sumatra

ERA.id - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons pertanyaan masyarakat terkait helikopter yang dikerahkan oleh pemerintah, namun tidak pernah terlihat di lapangan.

Dia mengaku, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh sejak pekan pertama terjadinya bencana di Sumatera.

Helikopter tersebut ditujukan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk dapat digunakan oleh tim, keluarga, dan yang lainnya guna memantau kondisi yang terjadi.

"Kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau untuk digunakan oleh Gubernur Aceh, timnya, keluarganya," ujar Teddy dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Teddy juga menjelaskan terkait dengan 53 helikopter gabungan milik TNI, Polri, Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta milik PT Pertamina.

Ia menyebut bahwa helikopter-helikopter ini digunakan oleh pemerintah untuk menerbangkan logistik ke daerah-daerah yang tidak terjangkau melalui darat, terutama yang jalannya terputus.

"Semuanya sejak awal ada di tiga provinsi, mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung ke desa-desa," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengemukakan bahwa pemerintah mendatangkan hingga 200 unit helikopter ke Indonesia mulai awal 2026 untuk memperkuat kemampuan alutsista hingga mendukung operasi kemanusiaan dalam kesiapsiagaan penanganan bencana, mengingat Indonesia memang berada di "ring of fire" yang rentan musibah.

Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya pada Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat, ketika menyinggung respons cepat pemerintah terhadap bencana banjir besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan sekitarnya.

"Minggu ini, helikopter baru datang 5 buah minggu ini, dan terus berdatangan dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya, kita akan datangkan 200 helikopter," katanya mengawali pidato.