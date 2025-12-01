Datangi Pengungsi di Tapanuli Tengah, Prabowo: Kita Atasi, Negara Kita Kuat Sekarang

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto menguatkan pengungsi yang terdampak banjir bandang serta longsor di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Senin (1/12/2025). Di sana dia turut menyoroti ketersediaan BBM dan terputusnya jalur darat di beberapa titik.

"Banyak jalur masih terputus, tetapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Sekarang masalah BBM (bahan bakar minyak, red.), nanti kita, saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan," kata Prabowo kepada wartawan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Senin.

Prabowo bilang pesawat angkut TNI AU Hercules setiap hari mendaratkan bantuan untuk pengungsi di beberapa titik di Sumatra Utara. Selain itu dia berterima kasih kepada seluruh instansi yang terus bekerja dalam menanggulangi dampak bencana, termasuk memikirkan keadaan dan kondisi pengungsi.

"Saya kira saya berterima kasih kepada semua instansi, TNI, Polri, Kementerian PU (Pekerjaan Umum, red.), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemda (pemerintah daerah, red.) juga bekerja baik. Kita hadapi ini, kita hadapi musibah ini dengan tabah, dan dengan solidaritas. Semua, kompak," kata Presiden.

"Kita atasi ya, negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi," sambung Presiden.

Sebelumnya Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin pagi, bersama Seskab Teddy dan Mensesneg Prasetyo Hadi menuju sejumlah lokasi terdampak bencana di Sumatra Utara dan Aceh.

Di Sumatra Utara, pesawat kepresidenan PK-GRD mendarat di Bandara Raja Sisingamangaraja XII/Bandara Silangit, Tapanuli Utara, kemudian melanjutkan perjalanan via udara ke Tapanuli Tengah menggunakan helikopter kepresidenan Super Puma.

Dari posko pengungsi di Tapanuli Tengah, Prabowo kembali ke Bandara Silangit dan lanjut bertolak menuju Bandara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, dan juga dijadwalkan menyambangi Bandar Udara Alas Leuser, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.