Viral Mobil BMW Pakai Pelat Nomor Dinas, Kemhan: Itu Palsu dan Tidak Sah

ERA.id - Viral sebuah mobil mewah menggunakan pelat dinas Kementerian Pertahanan berkelana di jalanan. Pelat dinas itu dipastikan palsu dan tidak sah.

Kementerian Pertahanan menyatakan pelat nomor mobil BMW putih itu palsu dan tidak sah. Kemhan juga menekankan tidak pernah memberikan izin penggunaan pelat nomor tersebut kepada pengendara yang juga kedapatan merokok.

"Mobil sedan BMW putih dengan pelat dinas Kemenhan 51692-00, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pelat nomor tersebut palsu dan tidak sah, serta tidak pernah diberikan izin penggunaannya," kata Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Pertama TNI Toni Setiawan dalam keterangan yang diterima, Senin (12/1/2026).

Toni menjelaskan kendaraan dinas di lingkungan Kemenhan berwarna hitam dan sedan BMW tersebut tidak termasuk daftar inventaris kendaraan dinas.

Berdasarkan penelusuran data inventaris dari Biro Umum Setjen Kemenhan, jelas Toni, menunjukkan bahwa pelat nomor 51692-00 tidak lagi terdaftar karena masa berlakunya telah berakhir.

Berdasarkan data yang dia pegang, pelat nomor tersebut pernah digunakan secara resmi oleh Mayjen TNI (Purn) Sudibyo saat menjabat Wakil Rektor I Universitas Pertahanan RI.

"Namun, izin penggunaan berakhir pada 1 Juni 2025 dan tidak diperpanjang. Pelat nomor yang sama pernah disalahgunakan pada kendaraan Toyota Fortuner dan sempat viral sekitar awal tahun 2025," jelas Toni.

Lebih lanjut, Toni menambahkan saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Polisi Militer TNI, Polri, serta aparat penegak hukum kewilayahan untuk melakukan penertiban.

Toni juga meminta masyarakat untuk menyikapi setiap informasi di berbagai media secara bijak dan menunggu klarifikasi resmi instansi terkait.