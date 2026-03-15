Indonesia Siap Laksanakan AVC Men's Champions League 2026 di Pontianak

ERA.id - Asian Volleyball Confederation (AVC) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah dalam ajang AVC Men's Champions League 2026.

Indonesia siap menjadi tuan rumah dan memilih Gor Terpadu A. Yani, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), sebagai tempat dalam pertandingan AVC Men's Champions League 2026 yang berlangsung pada 13-17 Mei 2026 mendatang.

Ketua Voli Polisi sekaligus Ketua Panitia, Irjen Pipit Rismanto mengatakan Kota Pontianak sudah sering menjadi tempat penyelenggaraan event olahraga di tingkat lokal maupun nasional, termasuk voli.

Manager Bhayangkara Presisi ini menyebut lokasi Pontianak dipilih menjadi tuan rumah agar tidak ada lagi Jawa-sentris. Animo masyarakat dalam ajang AVC mencangkup nasional, atau bukan hanya untuk masyarakat Jakarta serta Jawa.

Penyelenggaraan di luar Jakarta ini diharapkan mampu memeratakan euforia olahraga voli ke seluruh pelosok negeri. Dari penyelenggaraan olahraga di daerah, Pipit katakan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengenalkan budaya lokal.

"Sehingga Pontianak bukan hanya sekedar animo tapi ada posisi strategis," kata Pipit saat konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).

Kapolda Kalbar ini kemudian mengakui kawasan Timur Tengah masih terjadi konflik. Namun tim-tim Timur Tengah belum menyatakan mundur dari ajang AVC 2026.

"Tapi selama ini Iran tidak melakukan cancel terhadap pendaftarannya. Maka saya anggap ini adalah masih bisa kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bahwa ke depan konflik Timur Tengah makin stabil dan penerbangan sudah mulai lancar lagi, mudah-mudahan, saya pikir dari Qatar, dari beberapa negara Timur Tengah, belum ada mereka itu melakukan cancel itu belum ada," tuturnya.

Pipit Rismanto lalu menekankan momentum besar ini sejatinya adalah milik para atlet, khususnya keluarga besar Bhayangkara Presisi. Menurutnya, kerja keras dan jam terbang tinggi di lapanganlah yang membawa kompetisi kelas dunia seperti AVC Men's Champions League kembali ke tanah air.

"Prestasi yang telah diukir tidak hanya membawa piala ke lemari kaca, tapi juga membawa inspirasi bagi jutaan anak muda di luar sana yang saat ini sedang berlatih bola voli di kampung-kampung halamannya," ungkap Pipit.

Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Imam Sudjarwo mengatakan atlet Indonesia siap untuk "bertarung" dalam ajang AVC Men's Champions League 2026. "Teman-teman semua akan membawa nama besar bangsa Indonesia mudah-mudahan, dan kita juga punya cita-cita, di PBVSI Pak Pipit juga punya cita-cita untuk bisa selalu ingin menjadi juara nomor satu bisa menuju tingkat dunia," ucap Imam.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir memberikan arahan terkait pentingnya standar penyelenggaraan internasional demi meningkatkan nilai jual olahraga nasional di kancah global. Ia berharap ajang ini menjadi batu loncatan bagi atlet Indonesia untuk terus berprestasi.

Sementara itu, Presiden AVC, Ramon Suzara turut memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Indonesia dalam memajukan bola voli Asia. Menurutnya, infrastruktur dan kesiapan ekosistem di Indonesia, termasuk di daerah seperti Pontianak, menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra strategis terpenting bagi federasi voli Asia.

Diketahui, akan ada delapan tim yang akan bertanding, yakni Representative of SV League (Jepang); Al Rayyan (Qatar); Foolad Sirjan Iranian (Iran); Hyundai Capital SkyWalkers (Korea Selatan); Jakarta Bhayangkara Presisi (Indonesia); Jakarta Garuda Jaya (Indonesia); Nakhonratchasima Qmin C VC (Thailand); dan Zhaiyk VC (Kazakhstan).

Pool pun dilakukan hari ini, dengan hasil sebagai berikut.

Pool A

Jakarta Bhayangkara Presisi

Al Rayyan

Hyundai Capital SkyWalkers

Zhaiyk VC

Pool B

SV. League

Foolad Sirjan Iranian

Jakarta Garuda Jaya

Nakhonratchasima Qmin C VC.