Kepala Ombudsman Ditangkap, Uji Kelayakan di DPR Cuma Formalitas?

ERA.id - Uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPR untuk memilih Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, dipertanyakan. Bagaimana tidak, baru sebentar menjabat, Hery sudah diringkus pihak Kejaksaan Agung dan menjadi tersangka.

Kamis kemarin, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi bilang, Heri diduga makan uang suap senilai Rp1,5 miliar dari perusahaan PT TSHI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.

Merespons itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengaku baru tahu kasus Hery. Katanya, Komisi II DPR RI saat itu percaya penuh dengan tim seleksi calon komisioner Ombudsman RI yang sebelumnya sudah menyeleksi calon-calon.

"Karena terus terang kami tidak tahu persis masalah itu," kata Zulfikar di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Anehnya, Fikar mengklaim timsel calon komisioner Ombudsman RI sudah bekerja sangat baik hingga menghasilkan 18 nama yang diuji oleh pihaknya.

Dari 18 sosok, DPR menyeleksi lalu menyebut sembilan nama yang lolos untuk bisa dilantik menjadi Komisioner Ombudsman RI 2026–2031, termasuk Hery Susanto yang menjadi ketua.

Pengumuman itu disampaikan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026) dan langsung disetujui dalam Rapat Paripurna DPR ke-12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026.