Ji Chang Wook Dituduh Gelapkan Pajak, Agensi Bongkar Fakta Mengejutkan

ERA.id - Agensi Ji Chang Wook, Spring Company, buka suara terkait dugaan penggelapan pajak yang menyeret artisnya. Agensi justru membongkar fakta mengejutkan terkait tuduhan tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Spring Company membantah tuduhan yang menyeret nama Ji Chang Wook terkait pajak. Agensi menekankan Ji Chang Wook tidak pernah melakukan penggelapan pajak seperti yang dituduhkan.

"Selama audit pajak yang baru-baru ini dilakukan, perusahaan kami secara transparan menyerahkan semua materi yang relevan dan dengan tekun bekerja sama dengan penyelidikan," ujar agensi dikutip News Nate, Rabu (3/6/2026).

Lalu, kata agensi, selama audit pajak yang dilakukan pihaknya justru menemukan perbedaan pendapat dengan otoritas pajak terkait. Pada perbedaan itu terkait dengan interpretasi dan penerapan hukum pajak terkait penghasilan Ji Chang Wook.

"Apakah penghasilan dari aktivitas aktor di industri hiburan harus dikaitkan dengan individu atau perusahaan berdasarkan prinsip perpajakan berdasarkan substansi ekonomi," tuturnya.

Meski terdapat perbedaan pendapat itu, agensi memilih untuk menghormati temuan otoritas pajak. Di sisi lain, Ji Chang Wook selalu mematuhi semua hukum dan prosedur terkait pajak sesuai dengan aturan yang berlaku sejak debut tahun 2008.

"Kami berencana untuk segera membayar pajak penalti yang dikenakan, sesuai dengan prosedur yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, agensi akan meninjau lebih jaut terkait sistem manajemen pajak dan keuangan perusahaan demi mencegah hal serupa terulang di masa mendatang. Agensi juga menekankan akan memenuhi seluruh kewajiban pajak sesuai hukum.

"Kami akan terus dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban pajak kami sambil menjunjung tinggi hukum dan prinsip-prinsip terkait," tutupnya.

Sebelumnya laporan Field News mengatakan Ji Chang Wook menjalani audit pajak yang tidak wajar oleh Dinas Pajak Nasional pada Maret lalu. Laporan itu menyebutkan Ji Chang Wook diperintahkan untuk membayar miliaran won setelah audit dilakukan.