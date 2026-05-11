Industri Sawit RI Tumbuh Positif, Kebutuhan Komponen Pabrik Ikut Meningkat

ERA.id - Industri kelapa sawit Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang 2026. Kinerja ekspor yang meningkat, konsumsi domestik yang tinggi, hingga program hilirisasi pemerintah mendorong kebutuhan peralatan dan komponen pendukung di sektor pengolahan crude palm oil (CPO).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada Januari–Februari 2026 mencapai US$4,69 miliar atau naik 26,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara volume ekspor meningkat dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton.

Indonesia juga masih mempertahankan posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi CPO nasional sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton, tumbuh 7,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika digabungkan dengan produksi palm kernel oil (PKO), total produksi nasional mencapai 56,55 juta ton.

Pertumbuhan tersebut membuat kebutuhan infrastruktur dan komponen mekanis di pabrik pengolahan sawit ikut meningkat. Mulai dari conveyor chain, sprocket, hingga sistem transmisi menjadi bagian penting untuk menjaga efisiensi operasional pabrik.

Salah satu perusahaan penyedia komponen industri, PT Sinar Bintang Jaya Makmur (SBJM), melihat tren positif tersebut sebagai peluang untuk memperluas pasar di sektor pengolahan sawit nasional.

PT Sinar Bintang Jaya Makmur (SBJM) melalui merek CULLENS menghadirkan berbagai produk pendukung industri, mulai dari conveyor chain dan sprocket, transmisi chain dan sprocket, hingga chain coupling yang digunakan pada sektor pengolahan sawit dan industri berat lainnya.

Komponen mekanis menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran proses produksi di pabrik CPO. Sistem conveyor misalnya, berfungsi memindahkan material dan tandan sawit dalam proses pengolahan yang berlangsung nyaris tanpa henti selama 24 jam.

Marketing PT SBJM wilayah Kalimantan Barat mengatakan pihaknya terus memperkenalkan produk komponen industri melalui berbagai pameran sektor sawit, termasuk Palmex Indonesia 2026.

“Palmex ini memang lebih khusus untuk industri pengolahan kelapa sawit. Tujuan kami mengikuti pameran ini agar produk-produk yang kami pasarkan lebih dikenal oleh perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 11 Mei 2026.

Menurut dia, tantangan utama industri pengolahan sawit saat ini bukan hanya kapasitas produksi, tetapi juga ketahanan peralatan di lapangan. Karena itu, perusahaan menerapkan standar pengujian material yang mengacu pada standar Singapura dan Malaysia, termasuk uji tarik dan uji putus untuk memastikan daya tahan komponen.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri sawit untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Selain kebutuhan pangan, konsumsi sawit nasional juga terdorong oleh sektor energi melalui implementasi program biodiesel B50 yang mulai diperluas pada 2026.

Dengan pertumbuhan produksi dan ekspor yang terus meningkat, industri pendukung seperti manufaktur komponen mekanis diperkirakan akan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan operasional pabrik sawit nasional sekaligus memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global.